Vertrag aufgelöst: Bundesliga-Leihgabe bekam sein Gehalt nicht

Stürmer Tomas Cvancara hat seinen Leihvertrag beim türkischen Klub Antalyaspor aufgelöst und kehrt zu Jahresbeginn zu Borussia Mönchengladbach zurück. Dies teilte Gladbachs Sportchef Rouven Schröder dem kicker und der Rheinischen Post mit.

„Wir können bestätigen, dass der Vertrag von Tomas in der Türkei gekündigt wurde“, sagte Schröder: „Wir erwarten ihn zur Abreise zum Trainings-Kick-off am 2. Januar am Borussia-Park.“

Zu den Hintergründen machte der Klub keine Angaben. In der Türkei kursieren Medienberichte, Cvancara habe bereits seit längerer Zeit kein Gehalt von Antalyaspor bezogen und deshalb Beschwerde beim Weltverband FIFA eingelegt. Aufgrund dieser Beschwerde sei er nicht mehr berücksichtigt worden.

Der Tscheche hatte seit Juli auf Leihbasis in der Türkei gespielt. Sein Vertrag in Mönchengladbach läuft bis Ende Juni 2028. (sid/lam)