Heidenheim-Profi kämpft um das Leben seiner Freundin: Klubs tun sich zusammen

Die Bundesligisten SC Freiburg und 1. FC Heidenheim machen gemeinsame Sache für „eine Mission, die weit über den Fußballplatz hinausgeht“. Die Breisgauer und die Ostwürttemberger suchen einen „Lebensretter“ für die an Leukämie erkrankte Freundin von Profi Eren Dinkci, Cinja. Dinkci (24) ist aktuell von Freiburg an Heidenheim ausgeliehen, wo er bereits in der Saison 2023/24 gespielt hatte.

Mit der Diagnose bei Cinja habe die Welt für das Paar „von einem Moment auf den anderen“ stillgestanden, heißt es in einer Mitteilung der Klubs. „Es beginnt ein Weg, den man sich so nie hätte vorstellen können“, beschreiben Cinja und Eren ihre Situation. Da in der Familie kein passender Spender gefunden worden sei, sei Cinja möglicherweise – wie so viele andere Patienten auch – auf eine Stammzellspende durch einen anderen Menschen angewiesen.

Vor dem Bundesliga-Duell der beiden Klubs am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) in Freiburg können sich potenzielle Spenderinnen und Spender innerhalb weniger Minuten kosten- und schmerzlos registrieren lassen und so vielleicht mithelfen, Leben zu retten. Der FCH wiederholt die Aktion, die gemeinsam mit der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) durchgeführt wird, vor seinem Heimspiel gegen den FC St. Pauli am 25. April.

Dinkci bittet um Registrierungen

„Unser Ziel ist es, aus dieser persönlichen Erfahrung etwas weiterzugeben: Aufmerksamkeit zu schaffen und möglichst vielen Menschen eine bessere Chance auf eine lebensrettende Stammzellspende zu ermöglichen“, teilten die Betroffenen mit. Bei den Begegnungen mit anderen Patienten in der Klinik sei ihnen bewusst geworden, „wie wertvoll jede einzelne Registrierung ist. Sie kann den entscheidenden Unterschied zwischen Hoffnung und Ungewissheit machen.“

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Wer bei beiden Spielen nicht im Stadion ist und trotzdem helfen möchte, kann dies tun: Online ist eine Registrierung unter www.dkms.de/cinja möglich. Alle gesunden Menschen zwischen 17 und 55 Jahren können mitmachen. (sid/ch)