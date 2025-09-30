DFB-Star Laura Freigang verrät: Ihr Coming-out war „ein Versehen“

Ups! Die deutsche Nationalspielerin Laura Freigang hatte im August publik gemacht, dass sie mit einer Frau zusammenlebt. Jetzt erklärte die Star-Stürmerin von Eintracht Frankfurt, dass das Coming-out gar keine Absicht war.

Auf der Plattform „TikTok“ zeigte Freigang ein Urlaubsvideo mit ihrer Partnerin. Beabsichtigt war das nicht. „Dass öffentlich wurde, dass ich eine Freundin habe, war ein Versehen. Ich wollte das Video eigentlich privat für mich speichern und habe es aus Versehen hochgeladen“, sagte die 27-Jährige nun dem „Tagesspiegel“.

Laura Freigang von Reaktionen überrascht

Da Freigang aber „ohnehin nichts verheimlichen wollte“, bereut sie den Videoupload nicht. Outen wollte sich die Nationalspielerin aber eigentlich nie, da dies „keine Tatsache ist, die ein Statement verdient“.

Laura Freigang trägt in Frankfurt die Regenbogen-Kapitänsbinde. imago/Jan Huebner Laura Freigang trägt in Frankfurt die Regenbogen-Kapitänsbinde.

Das folgende Medienecho war eine Überraschung für die beliebte Stürmerin, die bei Instagram über 220.000 Follower hat: „Es hat mich dann schon überrascht, dass so viele Artikel darüber erschienen sind und es als so interessant erachtet wurde.“ Unter anderem die „Frankfurter Rundschau“ berichtete, bezeichnete den Schritt Freigangs als „wichtiges Zeichen für mehr Offenheit und Diversität im Sport“.

Homosexualität „leider immer noch nicht normal“

Es sei „leider immer noch nicht normal“, sich öffentlich zu gleichgeschlechtlichen Partnerschaften zu bekennen, ergänzte Freigang. Ein öffentliches Coming-out sei „das Gegenteil von dem, was ich mir für mein Leben wünsche“, dennoch sei es „etwas Schönes“, wenn man „mit sowas an die Öffentlichkeit geht, damit positive Dinge bewirkt und Leute dazu bringt, sich dem Thema gegenüber zu öffnen“.

Laura Freigang hat bislang 42 Länderspiele absolviert und dabei 17 Tore erzielt. Sie wurde mit den DFB-Frauen 2022 Vizeeuropameisterin und holte 2024 Olympia-Bronze. Seit 2018 spielte die gebürtige Kielerin in Frankfurt.