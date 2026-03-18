„Lasst sie uns packen!“ Real-Stars richten Kampfansage an Bayern

Matchwinner Vinicius Junior ließ sich von Antonio Rüdiger Huckepack nehmen, dann richtete der Stürmerstar von Real Madrid seinen Blick auf sein mögliches nächstes Opfer. „Lasst sie uns packen!“, rief der Brasilianer nach dem 2:1 (1:1) im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League bei Manchester City – und meinte: den FC Bayern.

Rekordsieger Real fiebert dem ewig jungen Gigantenduell in der Königsklasse mit seinem einstigen Angstgegner („bestia negra“) entgegen – dass der FC Bayern gegen Atalanta Bergamo (Hinspiel 6:1) den Sack erst noch zu machen müssen: geschenkt! Doppelpacker Vinicius jedenfalls träumte schon in Manchester von neuen Heldentaten.

Real Madrid hat Manchester City insgesamt mit 5:1 geschlagen

„Dieses Spiel“, sagte er nach dem zweiten Erfolg über City nach dem 3:0 im Hinspiel, „ist sehr wichtig für unser Selbstvertrauen.“ Real, betonte er, habe stets die Kontrolle gehabt – und das gegen eine so „große Mannschaft“ mit einem so „großen Trainer“ wie Pep Guardiola, der ihm artig gratuliert hatte.

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Madrid und die Champions League, das passt einfach. „Wenn Real Madrid in diesem Wettbewerb spielt, ändert sich alles“, schwärmte Vinicius: „Wir sind bereit für mehr, für alles, was kommt.“

Können die Bayern Real dieses Mal besiegen?

Zum Beispiel die Bayern. Die sind längst zum Lieblingsgegner der Königlichen geworden. Seit dem Halbfinal-Aus 2012 setzte sich Real viermal gegen den deutschen Rekordmeister durch: Im Halbfinale 2014 (1:0/4:0), im Viertelfinale 2017 (2:1, 5:4 n.V.), im Halbfinale 2018 (2:1, 2:2) und im Halbfinale 2024 (2:2, 2:1).

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Immer gewann Madrid danach auch den Henkelpott. Auch diesmal? „Wer den Titel holen will“, sagte Trainer Álvaro Arbeloa über die Bayern, „muss die Besten schlagen.“ (sid/vb)