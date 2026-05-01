„Lassen Sie es mich klarstellen“: FIFA-Boss verkündet Iran-Entscheidung

Trotz des Nahost-Konflikts soll die Nationalmannschaft Irans an der bevorstehenden WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) teilnehmen. Das erklärte Präsident Gianni Infantino zum Auftakt des FIFA-Kongresses am Donnerstag in Vancouver. Zuvor hatte es erneute Gerüchte über eine Endrunde ohne den Iran gegeben, da die iranische Delegation ihre Teilnahme am Kongress des Weltverbandes abgesagt hatte.

„Lassen Sie es mich gleich klarstellen. Für diejenigen, die vielleicht etwas anderes sagen oder etwas anderes schreiben wollen: Iran wird selbstverständlich an der Weltmeisterschaft 2026 teilnehmen. Und selbstverständlich wird Iran in den USA spielen“, sagte Infantino: „Und der Grund dafür ist ganz einfach: Wir vereinen. Wir müssen die Menschen zusammenbringen. Das ist meine Verantwortung. Das ist unsere Verantwortung.“

Donald Trump gibt Infantino freie Hand in der Iran-Causa

US-Präsident Donald Trump, der seine Position zuletzt mehrmals verändert hatte, erklärte am Donnerstag, dass es „okay“ für ihn sei, „wenn Gianni das sagt“. Infantino sei „fantastisch, er ist ein Freund von mir. Ich habe Gianni gesagt, er könne machen, was er will. Lasst sie spielen“, sagte Trump.

MOPO Die WochenMOPO – ab Donnerstag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Jobs mit Zukunft: Der neue Trend zum Handwerk

Der neue Trend zum Handwerk Sonnen-Wochenende: 20 tolle Tipps für den Start in den Mai

20 tolle Tipps für den Start in den Mai „Cold Cases“: Vier spektakuläre Fälle aus Hamburg

Vier spektakuläre Fälle aus Hamburg Große Rätselbeilage: Knobelspaß für die ganze Woche

Knobelspaß für die ganze Woche 16 Seiten Sport: Die Folgen eines möglichen St. Pauli-Abstiegs & warum Uli Stein dem HSV Großes zutraut

Die Folgen eines möglichen St. Pauli-Abstiegs & warum Uli Stein dem HSV Großes zutraut 28 Seiten Plan 7: Die Star-Magier Ehrlich Brothers, der „Heaven Can Wait“-Chor & Kultur-Tipps für jeden Tag

Grund für die Kongress-Absage des Iran sei eine „Beleidigung“ durch einen Polizisten bei ihrer Ankunft am Flughafen Toronto, wie der Verband in einer Mitteilung betonte, aus der iranische Medien zitieren. Verbandspräsident Mehdi Taj und zwei weitere Mitarbeiter, die mit offiziellen Visa eingereist waren, seien „aufgrund des unangemessenen Verhaltens der Einwanderungsbeamten am Flughafen und der Beleidigung eines der ehrenwertesten Organe der iranischen Streitkräfte mit dem nächstmöglichen Flug in die Türkei zurückgekehrt“, hieß es in der Erklärung.

Durfte Verbandspräsident Taj nicht nach Kanada einreisen?

Medienberichten zufolge sei Taj trotz eines gültigen Visums die Einreise verwehrt worden. Der Verbandspräsident hat eine Vergangenheit im Geheimdienst der iranischen Revolutionsgarden. Diese werden von Kanada als terroristische Organisation eingestuft.

Das könnte Sie auch interessieren: „Das ist unfassbar“: Freiburg hadert, Matthäus kritisiert Patzer

Das Team, das sein WM-Lager in Tucson/Arizona beziehen soll, trifft in Gruppe G in Los Angeles auf Neuseeland und Belgien sowie in Seattle auf Ägypten. Teheran brachte zwischenzeitlich sogar einen WM-Boykott ins Spiel und forderte, seine Spiele in Mexiko auszutragen. (sid/vb)