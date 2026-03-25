„Ungefiltert“: Raab und Bully Herbig kommentieren Länderspiel bei RTL

Für den Start ins WM-Jahr der deutschen Nationalmannschaft bietet Fernsehpartner RTL den Fans eine besondere Option an. Die TV-Entertainer Stefan Raab und Michael Bully Herbig werden das erste WM-Testspiel der DFB-Auswahl an diesem Freitag (20.45 Uhr) in Basel gegen die Schweiz im kostenfreien Event-Livestream kommentieren. Zu sehen ist der Spaß auf RTL+ und dem YouTube-Kanal von RTL Sport.

„Live, ungefiltert und garantiert unterhaltsam“ wollen die beiden TV-Stars laut RTL-Pressemitteilung „ihre ganz eigene Perspektive auf das Spielgeschehen und die Performance des DFB-Teams“ wiedergeben. Neuland ist es für das Duo nicht: Schon vor 23 Jahren hatten Raab und Herbig gemeinsam den Bundesliga-Klassiker zwischen Bayern München und Borussia Dortmund kommentiert.

Raab und Herbig kommentieren bei RTL+ und YouTube

Wer Raab und Herbig nicht zuhören möchte, hat aber eine Alternative: Auf dem RTL-Hauptsender wird Wolff-Christoph Fuss das Spiel im St.-Jakob-Park gegen die Schweiz kommentieren. Als Experten sind Rekordnationalspieler Lothar Matthäus und der frühere Dortmund-Trainer Edin Terzic eingeplant. Moderiert wird der Fußballabend von Laura Wontorra.

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RTL zeigt neben dem (auch) von Raab und Herbig kommentierten Länderspiel in der Schweiz auch das letzte WM-Testspiel der Nationalmannschaft am 6. Juni gegen die USA. Nach der Weltmeisterschaft sind auf dem Privatsender drei Vorrundenduelle in der Nations League zu sehen: der Klassiker in den Niederlanden (24. September) sowie die Auswärtsspiele in Griechenland (4. Oktober) und Serbien (13. November). (dpa/dj)