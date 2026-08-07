Spielort-Wechsel rund 24 Stunden vor Anpfiff:Der TSV Havelse bestreitet seinen Drittliga-Auftakt gegen die Reserve des VfB Stuttgart im Stadion von hannover 96. Das sind die Hintergründe.

Der TSV Havelse bestreitet seinen Drittliga-Auftakt gegen die Reserve des VfB Stuttgart an diesem Samstag (14 Uhr) in der Heinz von Heiden Arena. Das entschied die Fachgruppe Spielbetriebe des DFB m Freitagmittag und damit erst rund 24 Stunden vor dem Anpfiff der Partie.

Eigentlich wollten die Niedersachsen, die nur wegen des Rückzugs von 1860 München in der Liga geblieben sind, erneut im Eilenriedestadion in Hannover spielen. Allerdings konnten dafür die „erforderlichen Voraussetzungen derzeit noch nicht vollständig nachgewiesen werden“, entschied der DFB.

Mindestkapazität noch nicht erreicht

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Dabei geht es vor allem um mobile Zusatztribünen, durch die im Eilenriedestadion die Mindestkapazität für die 3. Liga von 5.001 Plätzen erreicht werden soll. Havelse hatte die Zulassung für die Saison 2026/27 in der Dritten Liga auf Basis der Heinz von Heiden Arena als Heimspielstätte erhalten. Dort hatte der Club schon teils in der Vergangenheit in Drittliga-Zeiten gespielt.

Der DFB kündigte aber an, weiter mit dem TSV Havelse daran zu arbeiten, dass perspektivisch auch das Eilenriedestadion als weitere Spielstätte genehmigt wird. Die Heinz von Heiden Arena fasst 49.000 Besucher und ist damit für die Havelser Heimspiele in der Dritten Liga viel zu groß. (dpa/mkw)