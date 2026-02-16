Kurzfristige Absage: Nordrivale vor dem HSV-Spiel ausgebremst

Die Fußballerinnen von Bayern München müssen wegen der schwierigen Witterungsverhältnisse eine unfreiwillige Pause einlegen. Das für Montagabend angesetzte Bundesligaspiel des Double-Siegers beim SV Werder Bremen, der als nächstes in Hamburg antritt, wurde kurz vor dem angedachten Anpfiff um 18 Uhr abgesagt. Dabei waren die Bayern-Stars um Giulia Gwinn längst vor Ort.

Eine Platzkommission erklärte den Rasen bei der Begehung im Stadion „Platz 11“ allerdings für unbespielbar. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest. „Tickets für beide Begegnungen behalten ihre Gültigkeit“, teilte der SVW mit. Weiter geht es für die Bayern-Frauen am kommenden Sonntag (16.20 Uhr) mit dem Spitzenspiel gegen den VfL Wolfsburg, derzeit liegen die Münchnerinnen elf Punkte vor dem ersten Verfolger.

Bundesliga-Spiel Werder gegen Bayern findet nicht statt

Für Bremen steht bereits am Samstag (14 Uhr/jeweils MagentaSport und DAZN) das Nordderby beim HSV an. Die Hamburgerinnen hatten am Sonntag überraschend mit 4:0 bei der TSG Hoffenheim gewonnen und somit neues Selbstvertrauen im Abstiegskampf getankt.

Für die Bremerinnen ist es bereits die zweite Spielabsage in Serie. Schon das für den 7. Februar geplante Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg hatte nicht stattfinden können. Letztmals waren die Kickerinnen von der Weser am 1. Februar im Einsatz – ebenfalls gegen Hoffenheim (0:0). Geht es nach dem Thema Spielrhythmus, sind die HSV-Frauen gegenüber dem Nordrivalen im Vorteil. In der Tabelle hat aber Werder (28 Punkte, 16 Partien, Platz sechs) trotz der beiden Ausfälle die Nase vor den Aufsteigerinnen aus dem Volkspark (13 Zähler, 18 Spiele, Rang zwölf). (sid/mp)