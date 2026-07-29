Kurz vor Saisonstart: Europapokal-Finalist steht plötzlich ohne Stadion da

Der Conference-League-Finalist steht kurz vor dem Auftakt der neuen La-Liga-Saison vor einem großen Problem: Wegen notwendiger Sanierungen wurde dem Madrider Klub die Stadion-Konzession entzogen.

Das Estadio de Vallecas in Madrid ist die Heimspielstätte von Rayo Vallecano. IMAGO / ZUMA Press Wire

Conference-League-Finalist Rayo Vallecano steht gut drei Wochen vor dem Saisonstart der spanischen La Liga ohne Stadion da. Wegen Sanierungsbedarfs des über 50 Jahre alten Estadio de Vallecas hatte die Madrider Regionalregierung dem Fußball-Erstligisten aus der Hauptstadt die Konzession entzogen. Laut spanischen Medienberichten könnten die entsprechenden Bauarbeiten Monate andauern.

Zwar sei es das Ziel, Rayo „so schnell wie möglich“ zurück in sein Stadion zu bringen. Allerdings stünden zunächst „dringende Maßnahmen“ an, um die Sicherheit für die bis 15.000 Fans zu gewährleisten, erklärte Mariano de Paco Serrano, Regionalminister für Kultur, Tourismus und Sport, zu spanischen Medien.

Ersatzstadion noch nicht bekannt

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Der Achte der abgelaufenen spanischen Meisterschaft soll in der kommenden Spielzeit planmäßig am zweiten Spieltag Deportivo Alavés am 20. August empfangen. La Liga-Präsident Javier Tebas erklärte, der Verein verfüge über ein Ersatzstadion, ohne jedoch anzugeben, um welches es sich handelt. (sid/ggg)