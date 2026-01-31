mopo plus logo
Pascal Kaiser küsst Partner Moritz im Kölner Stadion nach dem Heiratsantrag

Nach dem erfolgreichen Heiratsantrag küsst Amateur-Schiri Pascal Kaiser seinen Partner Moritz. Foto: Screenshot: Instagram/fckoeln

Kurz vor Bundesliga-Spiel: Schiri macht seinem Partner einen Heiratsantrag

Der 1. FC Köln hat einem Fan im Rahmen des Diversity-Spieltags einen ganz besonderen Moment verschafft. Pascal Kaiser, ein Amateurschiedsrichter, machte seinem langjährigen Partner Moritz vor dem Anpfiff der Partie gegen den VfL Wolfsburg (1:0) über das Stadionmikro einen Heiratsantrag.

„Ich möchte mich nicht verstecken, sichtbar sein. Nicht laut, provokant, sondern ehrlich. Ich will, dass jeder sieht, dass ich diesen Menschen liebe. Einen Mann, als Mann, im Fußball“, sagte der FC-Fan, der als Unparteiischer bis in die Landesliga pfeift und nach seinem Coming Out 2022 einer der wenigen sichtbar queeren Menschen im deutschen Fußball ist.

Auch sonst stand der Freitagabend in Müngersdorf im Zeichen von Diversität. Die vier Stadionpfosten erstrahlten in Regenbogenfarben, der FC lief in einem Sondertrikot auf, die Spieler wurden beim Einlaufen von Personen aus den FC-Stiftungsprojekten begleitet. Man wolle mit den Aktionen „wichtige Zeichen für Vielfalt im Sport und in der Gesellschaft setzen“, sagte FC-Geschäftsführer Philipp Türoff. (sid/hmg)

