Kurz nach Entlassung in Gladbach: Ex-Trainer hat schon neuen Job

Nur eineinhalb Monate nach seinem Rauswurf beim Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach hat Trainer Gerardo Seoane einen neuen Job gefunden. Der 47 Jahre alte Schweizer kehrt zu den Young Boys Bern zurück, die er bereits von 2018 bis 2021 trainiert und zu drei Meistertiteln geführt hatte.

„YB ist für mich ein ganz spezieller Klub. Nach den sehr erfolgreichen Zeiten zwischen 2018 und 2021 ist der Kontakt zu vielen Menschen im Verein nie abgeklungen“, sagte Seoane: „Und als sich die Möglichkeit ergab, zu YB zurückzukehren, löste dies bei mir positive Emotionen aus.“

Für Seoane ist es eine Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte

In der Schweizer Bundesstadt erhält Seoane einen Vertrag bis 2028 – in Gladbach war er noch bis 2026 gebunden. Die Berner hatten sich zuvor am Freitag von Trainer Giorgio Contini getrennt. Der Europa-League-Gegner des VfB Stuttgart (29. Januar in Stuttgart) liegt in der Schweizer Liga nur auf Platz fünf.

Das könnte Sie auch interessieren: „Ich habe genug zu tun“: Kovac will nicht auf Sandro Wagner gucken

Seoane hatte Bern 2021 in Richtung Bayer Leverkusen verlassen. Bei Bayer, wo er im Oktober 2022 entlassen wurde, hatte er aber ebenso wenig nachhaltigen Erfolg wie in Mönchengladbach, wo er seit Juni 2023 tätig war. Die Borussia hatte sich nach nur drei Spieltagen der laufenden Saison von Seoane getrennt. (dpa/fwe)