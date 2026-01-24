Kurioses Blitz-Rot: Zweitliga-Profi fliegt nach nur 49 Sekunden vom Platz!

Tabellenschlusslicht Greuther Fürth befindet sich derzeit mitten im Abstiegskampf. Mit nur 16 Punkten und der schlechtesten Tordifferenz der Zweiten Liga kämpft das Schlusslicht um dringende Erfolgsmomente im dunklen Tabellenkeller. Doch im Spiel gegen Eintracht Braunschweig am Samstag (0:0) kam es noch bitterer für die Franken – denn sie spielten das gesamte Spiel in Unterzahl. Und zwar wirklich das gesamte Spiel.

Denn: Nach gerade einmal 49 Sekunden traf Maximilian Dietz Braunschweigs Stürmer Erencan Yardimci mit offener Sohle in die Wade. Schiedsrichter Patrick Schwengers wurde anschließend vom VAR in die Review-Area gerufen, um sich die Szene noch einmal genauer anzusehen. Ein kurzer Blick auf die Bilder genügte dem 31-Jährigen, um aufs Feld zurückzukehren – und Dietz die Rote Karte zu zeigen.

Ein Foul, das in der Aktion sicherlich unglücklich war, doch laut Regelwerk die entsprechende Entscheidung zur Folge hat. „Natürlich ist das keine Absicht und unglücklich, aber das Trefferbild zeigt: Eine Rote Karte ist absolut vertretbar und korrekt“, resümierte auch TV-Experte Torsten Mattuschka die Situation bei Sky.

Fürth mit Rekord-Platzverweis der Zweitliga-Historie

Doch Dietz war nicht der erste Fürther, der in der Zweiten Liga in den ersten Spielsekunden eine Blitz-Rote kassierte. Im September 2025 wusste sich Noah König im Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern (0:3) nicht anders zu helfen, zog nach nur 27 Sekunden die Notbremse durch ein Foul an Ex-HSV-Talent Faride Alidou und kassierte damals den schnellsten Platzverweis der Zweitliga-Geschichte.

Den früheste Platzverweis in der Bundesliga musste Kölns Youssef Mohamad am 21. August 2010 einstecken, als er ebenfalls gegen den 1. FC Kaiserslautern (1:3) nach 87 Sekunden des Platzes verwiesen wurde. Im vergangenen November kassierte Hamburgs Immanuel Pherai im Spiel gegen den 1. FC Köln (1:4) derweil zwei Minuten nach seiner Einwechslung die schnellste Ampelkarte der Bundesliga-Historie. Dass Dietz mit seinem Platzverweis am Samstag keinen Negativ-Rekord aufgestellt hat, dürfte ihn aber nur bedingt trösten.