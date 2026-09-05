Nach seinem zweiten Saisontor für den VfL Wolfsburg küsste Vini Souza einen weiblichen Fan. Es handelte sich um seine Frau – und die ist keine Unbekannte.

Vini Souza bejubelte sein Tor zum zwischenzeitlichen 2:0 gegen Cottbus – mit einem zielgerichteten Lauf zu seiner Frau auf der Tribüne. IMAGO/Franziska Gora

Einen solchen Torjubel sieht man nicht oft. Nach seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 im Heimspiel gegen Energie Cottbus (4:4) rannte Torschütze Vini Souza zielgerichtet ins Publikum – und küsste dort einen weiblichen Fan auf den Mund. Natürlich handelt es sich dabei um seine Partnerin, die mittlerweile sogar seine Frau ist. Und sie ist im Internet längst keine Unbekannte mehr.

25 Minuten waren gespielt in der Volkswagen Arena, als Vini Souza nach einem Steilpass von Fabian Reese per Flachschuss das 2:0 gegen Cottbus erzielte. Und der 27 Jahre alte Brasilianer hatte sich für den Jubel nach seinem zweiten Saisontor etwas Besonderes überlegt: Schnurstracks eilte er in Richtung Tribüne, beugte sich über die Bande und gab einem weiblichen Fan einen Kuss auf den Mund.

Wolfsburg-Star Vini Souza küsst Freundin beim Torjubel

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Bei der Glücklichen handelt es sich natürlich um seine Partnerin. Die ist indes keine Unbekannte in der Online-Welt: Vini Souza ist seit vielen Jahren mit Isabelle Michel liiert und mittlerweile sogar verheiratet. Die Brasilianerin ist als Unternehmerin und Influencerin tätig und hat allein bei Instagram fast 200.000 Follower.

Bei Social Media lassen Vini Souza und Michel ihre Fans oft am Familienalltag teilhaben, auch gemeinsam mit ihren beiden jungen Kindern, einem Sohn und einer Tochter. Regelmäßig posten die beiden Schnappschüsse von Familienausflügen oder aus dem Urlaub. Oder natürlich aus dem Stadion.

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Isabell Michel begleitete Vini Souza nach Wolfsburg

Erst vor einigen Wochen hatte Michel an ihren Mann zu dessen 27. Geburtstag im Juni geschrieben: „Ich werde IMMER an deiner Seite sein! Ich werde dich unterstützen, dich daran erinnern, wie großartig du in allem bist, was du tust, und mich um dich, unsere Familie und uns kümmern! Ich liebe dich über alles und bin so dankbar für dich und unsere Familie … wir beide wissen, wie sehr. Gott segne dich, mein Schatz. Es warten noch so viele Siege auf uns!“

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Michel ist vor einem Jahr, als Vini Souza von Sheffield United aus England nach Wolfsburg gewechselt war, mit ihm nach Deutschland gekommen. Seither ist sie regelmäßig mit im Stadion dabei, um die Spiele live zu verfolgen.

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Am Samstag bekam sie dafür nach dem Tor ihres Mannes eine süße Belohnung – vor den Augen von ganz Fußball-Deutschland.