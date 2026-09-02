Ein besonderer „Trick“ sichert dem ehemaligen HSV-Spieler Marco Richter mehr Zeit auf dem Transfermarkt. Der Angreifer ist derzeit vereinslos.

Das ist kurios: Einen Tag nach Transferschluss im deutschen Profifußball hat der FSV Mainz 05 mit einem Kniff Ex-HSV-Angreifer Marco Richter noch eine Wechselmöglichkeit eröffnet.

Der Bundesligist und der 28-jährige Richter einigten sich auf die Auflösung seines Vertrags noch vor dem 1. September, wie die Rheinhessen mitteilten. „Dadurch hat Marko auch nach Ende der Transferperiode die Chance, sich einem neuen Verein anzuschließen“, sagte 05-Sportdirektor Niko Bungert.

Dadurch hat Marko auch nach Ende der Transferperiode die Chance, sich einem neuen Verein anzuschließen. Niko Bungert

Ex-HSV-Profi Marko Richter kann noch neuen Verein finden

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Richter werde weiter mit der Mannschaft trainieren. Der Kontrakt des früheren Augsburgers und Berliners, der auch schon an den HSV (27 Zweitliga-Spiele, ein Tor in der Aufstiegssaison 2024/25) und Darmstadt 98 ausgeliehen war, lief ursprünglich bis 2027. Als vertragsloser Spieler kann er sich nun immer noch einem neuen Klub anschließen.

„Wir hatten mit Marco in den vergangenen Wochen im gemeinsamen Austausch den Plan entwickelt, dass er eine neue sportliche Herausforderung antreten wird“, erklärte Bungert. „Wir werden ihn weiterhin dabei unterstützen, durch einen hervorragenden Fitnesszustand für jeden möglichen neuen Klub eine Soforthilfe ohne lange Anlaufzeit sein zu können.“

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Die Mainzer und Richter hatten sich nach einem Bericht des „Kicker“ ihr Vorgehen von der Bundesliga rechtlich absichern lassen.

Erstes HSV-Heimspiel der Saison gegen Mainz

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Der HSV trifft in seinem ersten Heimspiel dieser Saison am Sonntag (15.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) im Volkspark auf den Richter-Klub Mainz 05. (dpa/mkw)