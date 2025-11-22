Kuriose Szene live im TV: Laura Wontorra „pariert“ Schuss von BVB-Star

Solche Momente gibt es nicht allzu häufig im Live-TV. Eigentlich wollte Moderatorin Laura Wontorra am Samstagnachmittag ganz entspannt die Bundesliga-Konferenz bei DAZN vom Spielfeldrand aus einleiten – dann aber wurde sie plötzlich von einem Ball getroffen, der von den sich aufwärmenden Spielern hinter ihr auf sie zugeflogen kam. Und Wontorra? Reagierte blitzschnell im Stile eines Torhüters und wehrte den Ball ab.

Vor der Bundesliga-Partie zwischen Borussia Dortmund und dem VfB Stuttgart bat Wontorra gemeinsam mit Experte Sami Khedira gerade BVB-Geschäftsführer Lars Ricken zum Interview an den DAZN-Tisch. Währenddessen wärmten sich die Dortmunder Profis im Hintergrund auf, schlugen gerade lange Flanken und Seitenwechsel. Und prompt landete ein Ball bei Wontorra.

Laura Wontorra sorgt für kuriosen Live-Moment bei DAZN

Die 36-Jährige sah dies aber offenbar im Augenwinkel – und reagierte handlungsschnell, riss ihre Hand nach oben und „parierte“ den Ball, indem sie ihn zur Seite abwehrte. „Mit der Hand abgefangen! Hat das jemand gesehen?“, jubelte Wontorra euphorisch.

Ricken, der neben ihr stand und sichtlich etwas erschrocken war, kommentierte nur: „Respekt. Ich habe es nicht kommen sehen.“ Da Ricken noch mehr mit dem Rücken zum Feld stand als Wontorra, hätte ihn ein solcher Schuss mutmaßlich voll von hinten getroffen.

Und Wontorra? Die feierte sich selbst für die Aktion. „Hundert Punkte für mich heute“, lachte die Moderatorin, ehe sie sich wieder zur Kamera drehte und das Interview fortsetzte – übrigens ohne weitere Zwischenfälle durch überraschend vorbeifliegende Bälle, weil sich die BVB-Profis schon kurze Zeit später in die Kabine begaben.