Miroslav Klose würde den dramatischen Aufstiegs- und Abstiegskampf in der 2. Fußball-Bundesliga am letzten Spieltag lieber vor dem Fernseher verfolgen, als mit dem 1. FC Nürnberg direkt involviert zu sein.

„Ich wäre gerne auf der Couch und würde es mir bequemer machen“, sagte der Trainer des Tabellenachten, der am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) mit seinem Team beim Tabellendritten Hannover 96 gastiert.

Elversberg, Hannover und Paderborn sind punktgleich

Der Tabellenzweite SV Elversberg, Hannover und der SC Paderborn auf Platz vier gehen mit jeweils 59 Punkten ins Saisonfinale. Sie ermitteln den zweiten direkten Aufsteiger neben dem FC Schalke 04 und auch, wer als Dritter in die Relegation gegen den Tabellen-16. der Bundesliga einzieht.

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Wer hat die besten Chancen? „Ich habe meine Meinung“, antwortete Klose in der Pressekonferenz vor der Partie in Hannover: „Aber ich weiß nicht, ob es richtig wäre, sie hier kundzutun.“ Ein wenig schade finde er, „dass ich mir es nicht im Fernsehen anschauen kann, sowohl oben die drei Mannschaften, wo alles noch passieren kann, und genauso unten. Das ist sehr spannend.“

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Klose will Hannover im Aufstiegskampf nichts schenken. „Wir wollen versuchen, da noch ein richtig gutes Spiel zu machen und Punkte mitzunehmen. Das ist absolut unser Ziel“, versicherte er. Der „Club“ wird die Saison unabhängig vom Ausgang der letzten Saisonpartie in der oberen Tabellenhälfte beenden. (dpa/vb)