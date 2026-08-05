Ein Vorgang aus der Vergangenheit wird Kaiserslauterns Paul Joly nun zum Verhängnis. Was hinter der Verzögerung steckt.

Das ist wild: Zweitligist 1. FC Kaiserslautern muss zum Saisonauftakt wegen einer kuriosen Sperre auf Paul Joly verzichten. Der Grund für das Fehlen des Außenverteidigers am Samstag (20.30 Uhr/Sky und RTL) beim Gastspiel in Wolfsburg ist ungewöhnlich.

Die Strafe aus der Saison 2024/25, die der französische Verband zu seiner Zeit bei AJ Auxerre ausgesprochen hatte, greift mit reichlich Verspätung. Da die Information über die Sperre von einem Spiel erst jetzt an den DFB übermittelt wurde, könne diese erst jetzt angewendet werden, teilten die Pfälzer mit.

Kaiserslautern: Paul Joly verpasst Zweitliga-Auftakt in Wolfsburg

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Wie der „Kicker“ berichtet, könnte die Strafe im Zusammenhang mit einem Verstoß gegen Richtlinien im Umgang mit Sportwetten stehen.

Das Blatt zitiert aus einer Mitteilung des französischen Ligaverbands (LFP) vom 15. Januar 2026. Darin hatte die LFP verkündet, „Spieler und Trainer von Profivereinen zu sanktionieren, die das im Sportkodex und den Bestimmungen des FFF und der LFP festgelegte Verbot von Sportwetten für die Saison 2024/2025 nicht beachtet hatten“.

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Jolys Name soll dort bei den Spielern stehen, die für eine Partie gesperrt worden sind. Welchen Verstoß der mittlerweile 26-Jährige begangen haben soll, blieb dabei unklar.

Der rechte Außenverteidiger hatte in der vergangenen Saison bereits auf Leihbasis für Kaiserslautern gespielt, zu dieser Spielzeit verpflichteten ihn die Pfälzer fest von seinem Stammverein Auxerre. (sid/mkw)