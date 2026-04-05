Kurios: Bayern-Star Gnabry jubelt in Hose mit dem Gesicht eines Teamkollegen

Eine Hose und viele Fragen: Der Jubel des FC Bayern München über den spektakulären Last-Minute-Sieg beim SC Freiburg fiel mitunter skurril aus. Serge Gnabry schlüpfte nach dem 3:2 bei den Badenern am Samstag plötzlich in eine spezielle Hose, die Doppeltorschütze Tom Bischof ihm gebracht hatte. Darauf zu sehen: das Gesicht von Teamkollege Leon Goretzka – und zwar in mehrfacher Ausführung.

Josip Stanisic hielt zudem ein großes Poster in den Händen, auf dem Goretzka mit freiem Oberkörper zu sehen war. Was das Ganze sollte? Da war selbst Trainer Vincent Kompany überfragt.

Bayern-Trainer Kompany kann Gnabry-Aktion nicht erklären

„Vielleicht ist mein Deutsch nicht so gut“, sagte der Belgier, als er auf der Pressekonferenz auf die Hose angesprochen wurde. Er habe das Gefühl, die Frage nicht verstanden zu haben. Kompanys Ratlosigkeit und sein Schmunzeln sorgten für Erheiterung. Die Hose, die Gnabry übergestreift hatte, gehörte offenbar einem Fan.

Das könnte Sie auch interessieren: „250 Millionen“: Uli Hoeneß und seine besondere Rechnung mit Harry Kane

„Ich glaube, die wurde wieder abgegeben“, sagte Joshua Kimmich nach der Partie mit einem Grinsen. Auch der 31-jährige Goretzka selbst musste über den kuriosen Auftritt der Mannschaftskameraden lachen. Der Nationalspieler, dessen Vertrag ausläuft, wird den Rekordmeister im Sommer nach insgesamt acht Jahren verlassen. (dpa/dj)