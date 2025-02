„Das könnt ihr doch nicht machen!“ Kult-Kommentator wird live überrumpelt

Die Zukunft von Sportkommentatoren-Legende Frank Buschmann ist geklärt – und das wurde auf besonders kuriose Weise publik. Während einer laufenden Sendung erfuhr „Buschi“ von seiner Vertragsverlängerung beim Pay-TV-Sender Sky.

Während der von ihm und Kollege Wolff-Christoph Fuss moderierten Sendung „Glanzparade“ am Montagabend erklärt Sky-Sportchef Alexander Rösner: „Ich bin ich sehr froh, dass Buschi eine prominente Stimme von Sky Sport bleibt und auch ich meine langjährige Zusammenarbeit mit ihm fortsetzen kann.“ Daraufhin legt er ihm ein Blatt vor – mit einer vom Sender bereits unterzeichneten Vertragsverlängerung.

Frank Buschmann erhält Vertrag vor laufender Kamera

„Jetzt bin ich tatsächlich ein bisschen überrascht“, erklärt der 60-jährige Buschmann verdutzt und fragt, ob das mit seinem Management abgesprochen sei. Und tatsächlich: „Dein Manager ruft dich gleich an“, erwidert Rösner. „Kann ich das erst lesen und dann unterschreiben?“, fragt der verwirrte Buschmann und fügt hinzu: „Ohne Scheiß, das könnt ihr doch nicht mit mir machen.“

„Frank Buschmann ist eine Kommentatoren-Legende und kombiniert auf ideale Weise Fachkompetenz und Unterhaltung. Das zeigen uns seit vielen Jahren die Zuschauerreaktionen und Umfragen“, schwärmt Rösner in der offiziellen Sky-Mitteilung. In der zeigt sich auch Buschmann selbst wenig später zufrieden. „Ich habe es bereits Ende letzten Jahres gesagt: Wenn man Spaß und Freude an etwas hat, warum sollte man dann damit aufhören? Und ich habe einfach noch zu viel Lust auf die Bundesliga und darauf, regelmäßig über Fußball zu reden. Die Reise geht weiter und ich freue mich auf die kommenden Jahre bei Sky Sport.“

Sky Bundesliga: Fuss und Buschmann verlängern

Bereits seit acht Jahren kommentiert Buschmann die Bundesliga-Spiele bei Sky und wird dem Sender nun mindestens für zwei weitere Spielzeiten erhalten bleiben. Auch mit Kollege Fuss hat Sky den Vertrag verlängert.

Dabei galt Buschmanns Zukunft lange als unklar, nachdem er sein Engagement bei der Übertragung von NFL-Spielen bei RTL im vergangenen Jahr beendet hatte. Er erläuterte seine Entscheidung damals mit der Aussage, nur noch Dinge tun zu wollen, die ihm gut täten. „Ich werde mir sehr genau überlegen, unter welchen Umständen ich noch bereit bin, im Fernsehen zu arbeiten.“