Kroos warnt Alonso nach Madrid-Wechsel: „Ist was anderes als Leverkusen“

Der langjährige Schlüsselspieler Toni Kroos traut Xabi Alonso zu, bei Real Madrid auch als Trainer eine Ära zu prägen. „Ich glaube, dass das ein guter Schritt ist für Xabi Alonso und für Real Madrid. Diese Konstellation kann auf jeden Fall passen“, sagte Kroos im Rahmen des Icon-League-Finales in Berlin bei Sky.

Der Spanier Alonso, zwischen 2009 und 2014 selbst Real-Profi, könne „ein sehr guter Trainer“ für die Königlichen sein, führte der Fußball-Weltmeister von 2014 aus, der bis zu seinem Karriereende vor einem Jahr selbst zehn Saisons lang im Real-Mittelfeld die Fäden gezogen hatte. Aber, warnte Kroos: „Real ist etwas anderes als Bayer 04 Leverkusen. Keiner weiß das besser als er selbst.“

Alonso unterschreibt bei Real bis 2028

Am Sonntag hatte Real die längst erwartete Verpflichtung von Alonso, der Leverkusen 2024 zum Double geführt hatte, zum 1. Juni bekannt gegeben. Der 43 Jahre alte Alonso erhält in Madrid einen Vertrag bis Ende Juni 2028.

„Ich blicke mit Vorfreude darauf“, erklärte der 35-jährige Kroos: „Das war jetzt kein komplett überraschender Schritt nach den letzten Monaten. Ich wünsche Xabi Alonso eine erfolgreichere Saison, als es die abgelaufene Saison für Real Madrid war.“

Real beendete enttäuschende Saison ohne Titel

Unter Carlo Ancelotti, der die brasilianische Nationalmannschaft übernimmt, hatte Real in der gerade beendeten Spielzeit in Liga und Pokal dem Erzrivalen FC Barcelona den Vortritt lassen müssen. In der Champions League scheiterte der Titelverteidiger bereits im Viertelfinale am FC Arsenal. (sid/vb)