Roland Kroos mit Sohn Toni und Frau Birgit

Roland Kroos (hier mit Sohn Toni und Frau Birgit) kehrt in neuer Funktion zum Greifswalder FC zurück. Foto: IMAGO/Horst Galuschka

Kroos-Vater neuer Boss bei kriselndem Viertliga-Klub

Roland Kroos, Vater von Weltmeister Toni Kroos, ist neuer Sportlicher Leiter beim Regionalligisten Greifswalder FC.

Der 65-Jährige soll den kriselnden Viertligisten aus Mecklenburg-Vorpommern erst einmal bis zur Winterpause unterstützen, die Verantwortlichen suchen parallel nach einer dauerhaften Lösung.

Roland Kroos neuer Sportlicher Leiter des Greifswalder FC

Kroos (65) war bis Februar 2023 Trainer in Greifswald, ehe er sich aus gesundheitlichen Gründen zurückgezogen hatte. „Ich habe die letzten Wochen sehr genau beobachtet und möchte nun aktiv dabei helfen, dass wir wieder in die Spur finden“, sagte der Vater der Ex-Profis Toni und Felix Kroos.

Nach elf Spieltagen belegt Greifswald in der vierklassigen Regionalliga Nordost nur Platz 15. (dpa/sd)

