Die UEFA kritisiert die bekanntgewordenen Investoren-Pläne der FIFA und will schnellstmöglich Optionen prüfen. Bis zum 19. September sollen sich die Verbände äußern dürfen.

Krisensitzung wegen Infantinos Plänen! Die Mitgliedsverbände der UEFA werden laut Medienberichten noch heute auf einem Dringlichkeitstreffen über die Investoren-Pläne der FIFA beraten. Dies melden unter anderem die „Süddeutsche Zeitung“ und der britische Sender BBC.

Nach Informationen der „Bild“ soll es bereits am Mittwoch im kleineren Kreis eine Videoschalte der UEFA gegeben haben, an der auch DFB-Präsident Bernd Neuendorf teilgenommen haben soll.

Scharfe Kritik an FIFA-Investorenplänen

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Die Akzeptanz der Fans dürfen wir nicht verlieren, aber wir sind auf dem besten Wege, diese Akzeptanz zunichtezumachen. Bernd Neuendorf

Der vom Slowenen Aleksander Ceferin geführte europäische Dachverband hat den am Dienstag bekanntgewordenen geplanten Investorendeal der FIFA mehrfach scharf verurteilt.

Auch Neuendorf hatte gewarnt, der Fußball dürfe nicht zum Spielball von Investoren gemacht werden. „Die Akzeptanz der Fans dürfen wir nicht verlieren, aber wir sind auf dem besten Wege, diese Akzeptanz zunichtezumachen. Das halte ich für überaus problematisch und nicht zustimmungsfähig“, sagte der Chef des Deutschen Fußball-Bundes dem ZDF.





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Infantino verteidigt sich

Die FIFA hatte mitgeteilt, mit dem potenziellen Verkauf eines Teils ihrer kommerziellen Rechte etwa an der Weltmeisterschaft eine Milliardensumme einspielen zu wollen. Laut übereinstimmenden Berichten setzte der Weltverband eine Frist für die Zustimmung zum geplanten Investorendeal und versprach im Gegenzug eine Sonderzahlung. Der Stichtag für die Zustimmung der 211 Verbände soll demnach der 19. September sein.

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FIFA-Präsident Gianni Infantino verteidigte den geplanten Einstieg externer Geldgeber als „einmalige Chance, die weltweite Entwicklung des Fußballs deutlich zu beschleunigen“. Infantino hatte sich in einer Videobotschaft am Mittwochabend verteidigt: „Es ist ein Vorschlag, ein Angebot, Teil eines demokratischen Beratungsprozesses. Es ist eine Gelegenheit, aber keine Verpflichtung.“

Es ist eine Gelegenheit, aber keine Verpflichtung. Gianni Infantino

Der tschechische Verbandschef David Trunda steht den Plänen offen gegenüber und sagte dem britischen Sender Sky News, er sehe Vorteile für den tschechischen Fußball.

Mehrheit der 211 Verbände müsste zustimmen

Nur mit der Zustimmung der Mehrheit der 211 Nationalverbände und des FIFA-Councils werde das geplante Tochterunternehmen FIFA Forward Enterprise (FFE) eine vom Weltverband kontrollierte Gesellschaft, die laut Intaino „alle FIFA-Wettbewerbe verwalten und vermarkten würde“. Er verspreche sich davon die „Erschließung bisher nicht realisierter Werte“. Die kommerzielle Seite des Fußballs zu stärken, sei „der logische nächste Schritt“.

Eberl stellt WM-Boykott in Aussicht

Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl hat derweil sogar einen WM-Boykott des europäischen Fußballs in Aussicht gestellt. „Ich bin kein Freund von Boykott, sondern eigentlich ein Freund von Dialog. Aber wenn es so weit kommt, wäre ich tatsächlich auch dafür, dass wir als Europa eine starke Stirn bieten und sagen: Nee, das machen wir nicht mit, das ist nicht unser Sport.“

Die Münchner könnten als Teilnehmer der Klub-WM auch von den deutlich steigenden Einnahmen durch den FIFA-Deal profitieren. (dpa/mkw)