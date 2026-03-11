Krise in Wolfsburg: Frauen-Trainer gesteht Auswirkungen der schwächelnden Männer

Trainer Stephan Lerch beschäftigt kurz vor dem DFB-Pokal-Viertelfinale der Frauen die derzeit angespannte Lage beim VfL Wolfsburg. „Wir sind alles Menschen. Solche Nachrichten und Entwicklungen, die wir hautnah miterleben, machen schon was mit einem“, sagte der 41-Jährige im Vorfeld des Spiels bei Eintracht Frankfurt am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky).

In den vergangenen Wochen hatten einige Meldungen aus Wolfsburg für Aufsehen gesorgt. So wird Ralf Kellermann, Direktor Frauenfußball, den VfL zum Saisonende verlassen. Sport-Geschäftsführer Peter Christiansen hatte zudem im Zuge der sportlichen Krise der Männermannschaft, die in der Bundesliga gegen den Abstieg kämpft, gehen müssen.

Reiz sei „extrem“ groß: Wolfsburg will ins Pokalfinale

Natürlich sei vor allem der Abschied von Kellermann „keine gute Nachricht gewesen“, aber man sei „auf gutem Kurs und den wollen wir jetzt weiter halten“, betonte Lerch. Man wolle sich „so wenig wie möglich“ beeinflussen lassen, „auch wenn es nicht ganz auszublenden“ sei. „Wir müssen uns auf das konzentrieren, was wir kontrollieren können“, sagte Lerch. Den Männern, die derzeit auf Platz 17 um den Klassenerhalt bangen, drücke man „natürlich alle Daumen, dass sie die Kurve noch bekommen“.

In seiner Mannschaft herrsche trotz allem eine „positive Stimmung“, berichtete Lerch: „Es ist nicht so, dass für uns hier gerade die Welt untergeht.“ Stattdessen sei da eine „Vorfreude, auf das was jetzt kommt. Und da legen wir jetzt den Fokus drauf.“

Das könnte Sie auch interessieren: Wegen Glatzel: Warum Ex-HSV-Boss Boldt und Polzin „kontrovers diskutieren“

Zunächst steht dabei das Pokal-Duell mit Frankfurt an. Nach dem Viertelfinal-Aus des einstigen Seriensiegers im vergangenen Jahr sei der Reiz, wieder ins Finale nach Köln zu kommen, „extrem“ groß: „Es sind im besten Fall noch drei Spiele und dann könnte man einen Titel in der Hand halten, das ist Motivation genug für jede Spielerin.“ Gegen die Eintracht erwartet Lerch „ein brutal schweres Spiel“, doch seine Mannschaft wolle eine Runde weiter und „diesen Traum weiter leben“. (sid/ea)