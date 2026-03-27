Kreuzbandriss! Werder Bremen muss im Abstiegskampf auf Stürmer verzichten

Saisonaus für Werder Bremens Angreifer Keke Topp: Der 22-Jährige hat im Training einen Kreuzbandriss im linken Knie erlitten. Dies teilte der abstiegsbedrohte Bundesligist am Donnerstag mit.

Eine MRT-Untersuchung ergab den niederschmetternden Befund. „Für uns, aber auch vor allem für Keke ist das eine bittere Nachricht. Wir werden ihn mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln unterstützen, um ihn auf seinem langen Weg zu begleiten“, sagte Werders Leiter Profifußball Peter Niemeyer.

Topp traf bisher einmal ins Tor

In 20 Bundesliga-Partien in dieser Saison kommt Topp auf ein Tor und eine Vorlage. Werder ist trotz des jüngsten Aufschwungs weiterhin abstiegsgefährdet.

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Mit 28 Punkten aus 27 Spielen liegen die Weserstädter derzeit vier Zähler vor dem FC St. Pauli auf Relegationsrang 16. Nach der Länderspielpause treffen die Grün-Weißen am 4. April auf RB Leipzig.