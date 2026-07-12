Fußball

Kreisliga muss warten: Ex-HSV-Profi bricht sich bei Vespa-Unfall das Bein

Simon Terodde feiert ein HSV-Tor mit Amadou Onana, Sonny Kittel und Robin Meißner.
Simon Terodde (r.) spielte in der Saison 2020/21 für den HSV.

Der ehemalige HSV-Stürmer Simon Terodde hat sich bei einem Verkehrsunfall schwerer verletzt. Das hat Auswirkungen auf seine Comeback-Pläne im Amateurfußball.

Die Kreisliga muss warten: Simon Terodde hat sich bei einem Verkehrsunfall verletzt und kann nach der Sommerpause nicht wie geplant sein Comeback im Amateurfußball geben. „Kleiner Vespa-Unfall“, schrieb der 38-Jährige am Sonntag bei Instagram zu einem Foto aus dem Krankenhaus – und lieferte dann die gar nicht so kleine Diagnose nach: „Wadenbeinbruch und Syndesmoseband gerissen.“

Das tue „weh“, schrieb Terodde, „aber es gibt Schlimmeres – der Blick geht nach vorn.“ Richtig „bitter“ sei allerdings, „dass ich den Trainings- und Saisonstart beim Kreisligisten SSV Lützenkirchen verpassen werde. Nach meiner Zusage hatte ich wirklich richtig Bock drauf! Jetzt heißt es: Reha und dann will ich noch mal angreifen.“

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Terodde hatte seine Profikarriere im Sommer 2024 beendet, vor allem in der 2. Bundesliga hat er große Spuren hinterlassen. Terodde ist Rekordtorjäger im Unterhaus und war zudem viermal Zweitliga-Torschützenkönig. Er spielte unter anderem für den 1. FC Köln, Union Berlin, den VfL Bochum, den VfB Stuttgart, den HSV und Schalke 04. (sid)

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