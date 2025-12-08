Krebs! Liverpool-Legende Fowler mit bitterer Nachricht und wichtiger Botschaft

Jahrelang hat Liverpool-Legende Robbie Fowler eine auffällige Stelle im Gesicht ignoriert. Nun hat er sie entfernen lassen – und ruft zu mehr Aufmerksamkeit auf.

Der frühere britische Fußballprofi Robbie Fowler hat eine Hautkrebserkrankung öffentlich gemacht. Ihm sei bei einem Eingriff eine kleine Stelle über dem linken Auge entfernt worden, teilte der ehemalige Stürmerstar des FC Liverpool in den sozialen Medien mit.

Fowler appelliert an seine Fans

Fowler spielte von 1993 bis 2001 sowie von 2006 bis 2007 bei den Reds. Der Engländer erzielte in seinen 266 Spielen für Liverpool satte 128 Tore und gilt als absolute Liverpool-Legende mit hohem Ansehen bei den Fans.

Fowler (50) teilte dazu ein Foto, das vor der Operation gemacht wurde, und ein weiteres, das danach aufgenommen wurde.

Robbie Fowler nach der Operation. instagram.com/rob9fowler Robbie Fowler nach der Operation.

Der heutige TV-Experte verband seine Nachricht mit dem Aufruf, dass mehr Menschen auffällige Stellen auf der Haut kontrollieren lassen sollten. (dpa/lam)