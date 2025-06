Kostenlos im Stream und Free-TV: So ist die Klub-WM in Deutschland zu sehen

Die anstehende Klub-WM in den USA (vom 14. Juni bis zum 13. Juli) ist das Prestige-Projekt schlechthin von FIFA-Präsident Gianni Infantino, der Weltverband schüttet Prämien in Höhe von einer Milliarde Dollar an die 32 teilnehmenden Teams aus.

So können die deutschen Fans die Spiele von Bayern München, Real Madrid und Borussia Dortmund verfolgen.

Wer überträgt die Klub-WM?

DAZN. Der Streaminganbieter war nach komplizierten Verhandlungen im Dezember von der FIFA als exklusiver weltweiter Broadcaster des Turniers präsentiert worden. DAZN zeigt in Deutschland alle 63 Spiele live – und kostenlos.

Ist das Turnier auch im klassischen TV zu sehen?

Ja. Die Spiele von Rekordmeister Bayern München und Borussia Dortmund werden auch im Free-TV zu sehen sein. DAZN hat entsprechende Sublizenzen für alle Partien mit deutscher Beteiligung an Sat.1 vergeben. Auch im Falle eines Ausscheidens der deutschen Klubs wird bis zum Endspiel pro Runde eine Partie bei Sat.1 zu sehen sein.

Und was ist mit ARD und ZDF?

Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender berichten nachrichtlich über das Turnier.

Das könnte Sie auch interessieren: „Kannibalisierung!“ Deutsche Spieler-Gewerkschaft geht gegen FIFA vor

Das Fußball-Hauptaugenmerk von ARD und ZDF liegt in diesem Sommer auf der Frauen-EM, die vom 2. bis 27. Juli in der Schweiz ausgetragen wird. Fast alle Partien werden live im TV oder im Online-Stream übertragen.(sid/abl)