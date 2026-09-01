„Korrigierende“ Herz-OP! Sorgen um Schottland-Star

Wegen einer Herzrhythmusstörung muss Scott McTominay eine Operation über sich ergehen lassen. Wie lange der Mittelfeldspieler der SSC Neapel fehlen wird.

Scott McTominay vom italienischen Erstligisten SSC Neapel muss wegen einer Herzrhythmusstörung operiert werden. Der 29 Jahre alte schottische Fußball-Nationalspieler müsse sich deswegen in den kommenden Tagen einem „korrigierenden Eingriff mittels Ablation (PFA)“ unterziehen, teilte der Verein mit. McTominay wird demnach voraussichtlich für gut einen Monat ausfallen.

Der italienische Meister der Saison 2024/2025 sprach in einer knappen Mitteilung von einer „leichten, gutartigen Herzrhythmusstörung“ bei seinem Mittelfeldspieler. Bei einer sogenannten Ablation handelt es sich um ein minimalinvasives Verfahren zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen. McTominay werde nach der ersten Länderspielpause in dieser Saison wieder zurückkehren, hieß es.

McTominay steht bei Napoli seit Sommer 2024 unter Vertrag. Zuvor spielte er sieben Jahre für Manchester United. Seinem derzeitigen Verein verhalf er zum Gewinn der italienischen Meisterschaft. Bei der diesjährigen WM in den USA, Kanada und Mexiko schied McTominay mit Schottland in der Gruppenphase aus. (dpa)