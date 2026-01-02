Konkurrent von HSV und St. Pauli holt für vier Millionen Euro neuen Stürmer

Ein Konkurrent des HSV und des FC St. Pauli im Tabellenkeller auf: Schlusslicht FSV Mainz 05 hat sich für den Abstiegskampf der Bundesliga Verstärkung in der Offensive geholt. Die Rheinhessen verpflichteten Stürmer Phillip Tietz vom direkten Konkurrenten FC Augsburg.

Die Ablösesumme soll laut Medienberichten bei stolzen vier Millionen Euro liegen. Der 28 Jahre alte Tietz war im Juli 2023 von Darmstadt 98 zum FCA gewechselt. Für Augsburg bestritt Tietz 85 Pflichtspiele, in denen er 17 Treffer erzielte.

Bungert: Tietz „genau die Verstärkung, die wir gesucht haben“

Beim FSV hat der gebürtige Braunschweiger einen Vertrag über zweieinhalb Jahre mit Option auf eine weitere Saison unterschrieben, beim Trainingsauftakt am Freitag war er bereits dabei.

„Phillip Tietz ist genau die Verstärkung für die Offensive, die wir gesucht haben“, sagte Sportdirektor Niko Bungert. „Phillip ist ein erfahrener, zweikampfstarker Mittelstürmer, der mit seiner Körpergröße von 1,90 Meter, Wucht und physischer Präsenz Torgefahr kreieren kann und das in den letzten Jahren zuverlässig unter Beweis gestellt hat.“ Tietz selbst möchte „unbedingt dabei helfen, die unteren Tabellenregionen schnellstmöglich zu verlassen“. (sid/hmg)