„Komplett erfunden“: Falsches WM-Stadion geht viral

Das Video eines angeblichen Stadions für die Fußball-WM 2034 in Saudi-Arabien auf der Spitze eines Wolkenkratzers hat weltweit für Aufsehen gesorgt – doch der gezeigte Entwurf hat nichts mit der Realität zu tun. Das bestätigte eine Person aus dem Bewerbungsumfeld der Nachrichtenagentur AFP. „Dieses Design ist komplett erfunden und ähnelt in keiner Weise dem, was Saudi-Arabien plant“, hieß es.

Die Aufnahme zeigt ein futuristisches Fußballstadion auf einem Wolkenkratzer und wurde millionenfach geteilt, unter anderem von Medien, die es irrtümlich als offizielles Projekt für die Fußball-WM 2034 präsentierten. Tatsächlich stammt das Video von einem privaten Account und wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt.

Urheber bedauert Trubel

Hinter dem Clip steckt laut AFP der Instagram-Account „hyporaultraworks“, der regelmäßig KI-generierte Stadionkonzepte veröffentlicht. Auf seiner Facebook-Seite erklärte der Urheber: „Was als einfaches KI-Konzept begann, hat ein Eigenleben entwickelt: Über 50 Millionen Aufrufe später ist unser ‚Sky Stadium‘ weltweit bekannt geworden (und etwas aus dem Ruder gelaufen).“ Er betonte, keinerlei Kenntnis von saudi-arabischen Plänen gehabt zu haben – es handele sich um eine rein fiktive Idee.

Saudi-Arabien plant tatsächlich ein hochgelegenes Stadion – den Bewerbungsunterlagen zufolge mit einem Spielfeld in über 350 Metern Höhe – über einem Immobilienkomplex in der noch nicht existierenden Wüstenstadt „The Line“. Das Königreich, das aufgrund von Menschenrechtsverletzungen immer wieder in der Kritik steht, hatte den Zuschlag für das Turnier nach einem fragwürdigen Vergabeprozess des Weltverbandes FIFA im Dezember der vergangenen Jahres erhalten. (sid)