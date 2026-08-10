Beim VfB Stuttgart und beim DFB wird er gefeiert – doch Stürmer Deniz Undav bleibt nüchtern. Warum er bei Bundestrainer Jürgen Klopp mit Veränderungen rechnet.

Von seiner Popularität hat Deniz Undav offensichtlich nichts eingebüßt. Das war vergangene Woche im Trainingslager des VfB Stuttgart am Chiemsee zu beobachten, das war bei der Saisoneröffnung am Wochenende zu hören: „Deniz Undav, Deniz Undav“, hallte es durch die Stuttgarter Arena. Undav kam beim 3:1 gegen den FC Everton nur eine gute halbe Stunde zum Einsatz, Akzente konnte er nicht setzen – aber er hat ja auch noch Trainingsrückstand.

Die ernüchternde WM, wo Undav zumindest zu Beginn für Furore sorgte, hat seinem Status als Publikumsliebling also nicht geschadet. Das Turnier selbst, sagt der 30-Jährige, hat er längst abgehakt, „eine Woche“ grübelte er vor sich hin. Nicht vergessen hat er den Hype um ihn: „Das hat mich übertrieben gefreut. Es zeigt, dass ich viele Supporter habe, die einfach der Meinung waren, dass ich spielen muss. Das hat gezeigt, dass ich irgendwas richtig gemacht habe.“

Deniz Undav: „Ich bin ein alter Hase“

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Gott sei Dank bin ich 30. Da werde ich nicht arrogant, sondern bleibe gleich. Deniz Undav

Das heißt selbstverständlich nicht, dass es so bleibt. „Ich habe“, gesteht Undav, „den Hype genossen. Oder ich genieße ihn. Aber im Endeffekt muss ich wieder auf dem Platz liefern. Wenn es nicht so ist, dann wird es schnell wieder andersherum sein.“ Der Fußball sei „schnelllebig“. Er glaube aber, behauptet Undav, dass er damit gut umgehen könne, dass er nicht abhebe. „Das ist schwer, aber Gott sei Dank bin ich 30, ich bin ein alter Hase. Da werde ich nicht arrogant, sondern bleibe gleich.“

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Dass er künftig noch penibler beobachtet wird, dürfte Undav bewusst sein. Noch vor der WM unterschrieb er einen Vertrag beim VfB bis 2029. Wie die „Stuttgarter Zeitung“ berichtet hat, soll das Torjäger-Unikat dafür neben einer „Signing Fee“ von drei Millionen Euro nun bis zu sechs Millionen jährlich erhalten. Das verpflichtet. Und beinhaltet womöglich wechselnde Urteile. Und deswegen, betont Undav, „muss ich Leistung bringen, damit die Fans weiter hinter mir sind. Dass der Hype bleibt.“

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VfB Stuttgart will nicht nur in der Bundesliga Erfolg

Bleiben würde er, wenn der VfB Stuttgart mindestens ähnlich erfolgreich spielt wie in der vergangenen Saison, als er mit nur einem Punkt Vorsprung als Vierter wieder in die Champions League rutschte und das DFB-Pokalfinale erreichte. Aber, „wir können nicht immer auf die Bundesliga gucken“, sagt Undav, ein Maßstab müsse auch das Abschneiden in Europa sein. „Wir müssen auch versuchen, dass wir mal eine Runde weiterkommen im internationalen Bereich, und das muss das Ziel sein.“

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Also, Leistung bringen. Das gilt auch für die Nationalmannschaft, der Undav in diesem Jahr ein paar spektakuläre Momente bescherte. Was seine Zukunft unter Jürgen Klopp angeht, ist sich der Torjäger nicht so sicher. „Es kann sein, dass es eine komplett andere Aufstellung sein wird als beim Bundestrainer davor“, sagt Undav – und „deswegen: Einfach Leistung bringen und dann wird es hoffentlich geschätzt, dass ich dann eingeladen werde“. (sid/mp)