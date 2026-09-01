Kompany warnt vor „Bremer Brücke“ und nimmt Neuer aus dem Tor – Musiala vor Comeback

Bayern München tritt im DFB-Pokalspiel bei Zweitligist VfL Osnabrück am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD und Sky) mit Jonas Urbig im Tor an. „Jonas steht morgen im Tor“, sagte Trainer Vincent Kompany am Dienstag.

Die Situation bei den Schlussmännern sei „die gleiche“ wie in der vergangenen Saison, erläuterte der Belgier: Urbig werde hinter der Nummer eins Manuel Neuer immer wieder Einsätze bekommen. „Wir haben unheimlich viel Vertrauen gezeigt in Jonas, er hat viele wichtige Spiele für uns gespielt, darunter das Pokalfinale. Das sind die Meilensteine, wo man sehen kann, dass er uns auf allerhöchstem Niveau vertreten kann.“ Außerdem täten Neuer die Pausen „gut“.

Kompany gibt Musiala-Update

Anzeige

Kompany berichtete zugleich, dass Jamal Musiala vor seinem Comeback stehe. „Er hat diese Woche sehr gut trainiert, es ist alles optimal gelaufen, wie wir uns das wünschen.“ Nun gehe es darum, „dass wir den richtigen Moment abwarten. Ob das morgen ist, am Samstag oder nächste Woche, kann ich noch nicht sagen.“ Mit Serge Gnabry rechnet der Coach „in den nächsten zehn Tagen“. Der junge Maycon Cardozo fällt wegen einer Schulterluxation drei bis vier Monate aus.

Die Bayern müssten „mental bereit sein für einen richtigen Kampf“ beim VfL, betonte Kompany. „Das Wichtigste ist, dass man weiß, dass alles schwierig sein kann – und das man das nicht unterschätzt. Ich habe schon viel gehört von der Bremer Brücke und was da alles passieren kann...“

Anzeige

Sportdirektor Freund schließt weitere Neuzugänge aus

Sportdirektor Christoph Freund verkündete, dass der Rekordmeister am „Deadline Day“ keine Zugänge mehr haben werde, „wir sind sehr happy mit unserem Kader. Aber was Abgänge betrifft, kann noch was passieren – es gibt Märkte, die noch länger offen sind.“

Anzeige

Arijon Ibrahimovic steht vor einem Wechsel zum FC Augsburg. Sacha Boey soll die Bayern ebenfalls verlassen, hier gebe es „einige Gespräche“. An den Gerüchten um Hiroki Ito sei nichts dran. „Da ist der Stand, dass er bei uns bleibt“, sagte Freund. (sid)