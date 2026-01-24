Kompany freut sich über Dzeko auf Schalke: „Er war so wichtig für mich“

Bayern-Trainer Vincent Kompany hat die Bedeutung von Deutschland-Rückkehrer Edin Dzeko für seine eigene Fußballkarriere und für den FC Schalke 04 hervorgehoben. Der Münchner Coach spielte mit dem früheren Bundesliga-Torschützenkönig vor mehr als einem Jahrzehnt bei Manchester City zusammen. „Edin Dzeko war wahnsinnig wichtig für uns in dieser Phase“, sagte Kompany. Er sei ihm heute noch dankbar.

Der mittlerweile 39-Jährige, der im Jahr 2009 deutscher Meister mit dem VfL Wolfsburg und ein Jahr später Torschützenkönig war, ist der spektakulärste Schalke-Transfer seit vielen Jahren. „Dass er jetzt so lange noch auf diesem Niveau weiter gespielt hat, hat auch viel mit Professionalität zu tun“, sagte Kompany. Bei allem Respekt vor dem Zweitliga-Niveau könne ein Zielspieler wie Dzeko trotz fortgeschrittenen Alters dort glänzen.

Kompany: Dzeko „könnte ganz wichtiger Transfer werden“

Denn eines verlerne der frühere Teamkollege sicherlich nicht, betonte Kompany: wie man Tore mache. „Es könnte schon gut sein, dass es ein ganz wichtiger Transfer wird“, sagte der 39-Jährige. „Er war so wichtig in meiner Karriere.“

Edin Dzeko kehrt nach Deutschland zurück und will Schalke 04 in die Bundesliga schießen. x.com/s04 Edin Dzeko kehrt nach Deutschland zurück und will Schalke 04 in die Bundesliga schießen.

Bevor Kompany seine Ausführungen begann, wurde er bei der Reporterfrage mit einem Rätsel konfrontiert. Wer denn der Spieler gewesen sei, der Kompany einst in einem Interview als bestmöglichen Kapitän der damaligen Zeit für City bezeichnet habe; und der Kompany – wegen dessen Bücherkonsum – zeitweise „Professor“ nannte. Kompany überlegte – und bekam die Antwort „Dzeko“ von einem anderen Reporter geliefert, was der Fragesteller nicht witzig fand. Kompany schon. Er lachte herzhaft.

Dzeko wechselte in dieser Woche vom AC Florenz nach Gelsenkirchen. Von 2011 bis 2015 spielten der Angreifer und Kompany gemeinsam bei Manchester City und feierten zwei Meistertitel. (dpa/hmg)