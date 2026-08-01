Real Madrid erhöht Berichten zufolge den Druck auf Schlüsselspieler Vinícius Júnior. Demnach stehen finale Gespräche an. Eine Vertragsverlängerung aber auch ein Wechsel nach England scheinen möglich.

Verlängert Vinícius Júnior bei Real Madrid oder zieht es den brasilianischen Fußball-Nationalspieler in die Premier League? Nach monatelangen Verhandlungen ohne erkennbaren Durchbruch geht der Vertragspoker Medienberichten zufolge in die entscheidende Phase.

In den kommenden Tagen sollen laut „The Athletic“ erneut Gespräche stattfinden. Wie die spanische „Marca“ berichtet, haben die Königlichen ihrem Offensivspieler bereits mitgeteilt, dass ihr jüngstes Vertragsangebot zugleich das letzte sei. Weder eine weitere Gehaltserhöhung noch weitere Verhandlungen seien vorgesehen.

Heißt: Entweder der 26-Jährige verlängert sein Arbeitspapier oder Madrid ist bereit, Vinícius Junior in diesem Sommer abzugeben. Einen ablösefreien Wechsel nach Vertragsende im Sommer 2027 wollen die Spanier unbedingt verhindern.

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Arsenal lockt mit Rekordvertrag

Der Brasilianer gilt weiterhin als Schlüsselspieler in der Star-Offensive mit Kylian Mbappé. Berichten zufolge möchte der neue Real-Coach José Mourinho unbedingt mit ihm zusammenarbeiten – allerdings nicht um jeden Preis. Zudem würde eine mögliche Verpflichtung des Leipzigers Yan Diomandé, der auf beiden Flügeln eingesetzt werden kann, den Madrilenen zusätzliche Optionen eröffnen. Vinícius, der seit 2018 für Real spielt, wäre auf der linken Außenbahn nicht mehr alternativlos.

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Zugleich reißen die Spekulationen um einen Wechsel nicht ab. Zuletzt sollen mehrere Klubs aus der englischen Premier League ihr Interesse an dem 26-Jährigen hinterlegt haben, darunter der FC Arsenal. Der „Telegraph“ berichtete, die Gunners seien bereit, Vinícius Júnior den höchstdotierten Vertrag der Vereinsgeschichte anzubieten. Die Rede ist von einem Jahresgehalt von 24 Millionen Euro plus Prämien. Als mögliche Ablöse wird über eine Summe zwischen 140 und 160 Millionen Euro spekuliert. (dpa/mkw)