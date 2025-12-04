Wer in den vergangenen Wochen zu Gast war im Volkspark, am Millerntor oder in einer anderen der großen deutschen Fußball-Arenen, kam nicht umhin, die Entschlossenheit der protestierenden Protagonisten zu spüren. Zwölf Minuten Schweigen zu Beginn eines jeden Spiels, zwölf Minuten finsterste Parallelen zu Corona-Zeiten, zwölf Minuten Solidarität – von allen! Nicht nur die aktiven Fanszenen verzichteten auf Support, auch von den Haupt- und anderen Tribünen kam kaum ein Mucks. Das ist ein sehr gutes, weil maximal demokratisches Zeichen, das Ende der Fahnenstange indes darf es noch nicht gewesen sein, kommentiert MOPO-Redakteur Stefan Krause.



