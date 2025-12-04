mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
St. Pauli Fans protestieren mit Flugzetteln gegen die Innenministerkonferenz

St. Pauli-Fans zeigen klare Kante gegen die Innenministerkonferenz. Foto: imago/Matthias Koch

paidKommentar zu den Fan-Protesten: Das darf noch nicht das Ende sein!

kommentar icon
arrow down

Wer in den vergangenen Wochen zu Gast war im Volkspark, am Millerntor oder in einer anderen der großen deutschen Fußball-Arenen, kam nicht umhin, die Entschlossenheit der protestierenden Protagonisten zu spüren. Zwölf Minuten Schweigen zu Beginn eines jeden Spiels, zwölf Minuten finsterste Parallelen zu Corona-Zeiten, zwölf Minuten Solidarität – von allen! Nicht nur die aktiven Fanszenen verzichteten auf Support, auch von den Haupt- und anderen Tribünen kam kaum ein Mucks. Das ist ein sehr gutes, weil maximal demokratisches Zeichen, das Ende der Fahnenstange indes darf es noch nicht gewesen sein, kommentiert MOPO-Redakteur Stefan Krause.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test