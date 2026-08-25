Kohle-Wahnsinn in Berlin! Union verkauft Fünf-Tore-Stürmer an Ex-Klub von Walter

Dass die Premier League finanziell das Maß aller Dinge ist, ist hinlänglich bekannt. Dass jegliches Maß auf lange Zeit verschoben ist, unterstreicht noch einmal der neueste Transfer, von dem ein Bundesliga-Klub profitiert. Union Berlin verkauft Stürmer Ilyas Ansah für satte 22 Millionen an Premier-League-Aufsteiger Hull City. Von einem entsprechenden Durchbruch berichtet die Bild.

Publik wurde das Interesse von der Insel bereits am Montag. Nun sollen die Verhandlungen mit Hull City, wo Ex-HSV-Trainer Tim Walter von Juli bis Ende November 2024 verantwortlich war, zu einem Abschluss kommen. Wie sich die Summe in Sockelbetrag und Boni aufteilt, ist noch offen. So oder so wird Ansah zum neuen Unioner Rekordverkauf. Die Bestmarke hielt bisher Taiwo Awoniyi, der vor vier Jahren für 20,5 Millionen Euro an Nottingham Forrest verkauft wurde und mittlerweile für Coventry City spielt.

Ansah neuer Rekordverkauf von Union Berlin

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Ansah lässt die Union-Kasse nun deutlich anschwellen. Der bullige und 1,97 Meter groß gewachsene Angreifer kam erst vor der vergangenen Saison für vier Millionen Euro vom SC Paderborn. Nach starkem Saisonstart mit vier Treffern in den ersten vier Spielen gelang Ansah danach aber nicht mehr allzu viel. Ein weiterer Treffer kam noch hinzu. Seit Mitte Dezember hat er kein Tor mehr erzielt. Ein sattes Transferplus für den Hauptstadt-Klub.

Union startet am Samstag mit einem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt in die neue Bundesliga-Saison. Ansah war eigentlich fest für die Startelf eingeplant. Im Pokalspiel bei Eintracht Braunschweig (4:2) spielte der 21-Jährige 90 Minuten durch.