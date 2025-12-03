Alle wollen ihn! Kölns Shooting-Star El Mala verrät, ob er im Winter wechselt

Deutliche Ansage: Bundesliga-Shooting-Star Said El Mala hat einen Abgang vom 1. FC Köln in der Winterpause ausgeschlossen. Doch er spricht auch von der Champions League als persönlichem Ziel.

Mit einem klaren „Ja” antwortete der 19 Jahre alte Angreifer am Mittwoch auf die direkte Frage nach einem Verbleib über den Winter hinaus. Dass er die Aufmerksamkeit anderer Klubs auf sich zieht, nehme er allerdings wahr, erklärte der jüngst erstmals zur A-Nationalmannschaft berufene El Mala.

„Wenn man als junger Spieler ein paar Scorer in der Bundesliga hat, ist es glaube ich normal, dass mehrere Klubs kommen“, sagte El Mala, der am Samstag bei Werder Bremen mit seinem fünften Saisontor für den 1:1-Endstand gesorgt hatte: „Ich nehme es wahr, aber mit mir macht das nichts.”

Kölns Said El Mala träumt von der Champions League

Stattdessen konzentriere er sich „voll und ganz auf den FC”, sagte El Mala, dessen Vertrag bei den Kölnern erst Ende Juli bis 2030 verlängert worden war (aktueller Marktwert laut transfermarkt.de: 18 Millionen Euro). Er machte aber auch deutlich, dass er in seiner Karriere noch große Ziele verfolgt. „Jeder will in die Champions League. Jeder will in den größten Vereinen spielen”, betonte El Mala: „Darauf arbeitet jeder Fußballer hin.”

Auch seinem Abstecher zur A-Nationalmannschaft, die er nach einem Spiel ohne Einsatz bereits vorzeitig in Richtung U21 wieder verlassen hatte, will El Mala bald weitere folgen lassen. „Es war extrem schön. Ich wurde gut aufgenommen von den Jungs”, sagte er: „Es waren coole Erfahrungen, es kommen hoffentlich noch weitere Nominierungen.” An die WM denke er allerdings noch nicht.