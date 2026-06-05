Köln-Hammer: Mutter von El Mala lässt 50-Millionen-Transfer platzen

Der Transfer von Köln-Jungstar Said El Mala zum englischen Erstligisten FC Brentford ist offenbar geplatzt.

Das berichten Sky und „Bild“. Demnach habe die Familie von El Mala – der Profi des 1. FC Köln wird von Mutter Sabrina beraten – den Briten abgesagt.

El Mala wechselt doch nicht von Köln nach Brentford

Zuvor hatten sich beide Klubs angeblich auf eine fixe Ablöse von 45 Millionen Euro für El Mala geeinigt. Hinzu wären fünf Millionen Euro an leicht zu erreichenden Bonuszahlungen sowie eine Weiterverkaufsbeteiligung gekommen. Für den Kölner Bundesligisten wäre es der größte Transfer der Klubgeschichte gewesen.

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Die Zukunft des nicht für die WM in Nordamerika nominierten El Mala ist nun völlig offen. In Köln besitzt der 19-Jährige noch einen Vertrag bis 2030. In seiner ersten Bundesliga-Saison hatte der Offensivspieler 13 Tore erzielt und fünf weitere vorbereitet. Sein Marktwert liegt laut transfermarkt.de aktuell bei eben diesen 45 Millionen Euro.

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Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte El Mala trotz dessen Nicht-Nominierung für die WM den Rücken gestärkt. „Said hat es sportlich total verdient, dabei zu sein. Er kann sich sportlich gar nichts vorwerfen“, sagte Nagelsmann und ergänzte: „Er ist ein super Typ, ein sehr sehr guter Spieler, er wird noch seine Zeit haben.“ (dpa/sil)