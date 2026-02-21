Fan reanimiert, Zustand kritisch: Dramatischer Notfall in der Fußball-Bundesliga

Der Samstagnachmittag in der Fußball-Bundesliga wurde von einem dramatischen Zwischenfall überschattet. Beim Heimspiel des 1. FC Köln gegen die TSG Hoffenheim (2:2) gab es einen medizinischen Notfall auf der Tribüne. Ein 90-Jähriger Fan musste reanimiert werden und befindet sich weiter in kritischem Zustand.

Zu spüren und zu hören war der Zwischenfall kurz nach Beginn der ersten Halbzeit. Die Fans stellten den Support plötzlich ein, es wurde komplett ruhig im Kölner Rhein-Energie-Stadion. DAZN berichtete im Rahmen der Live-Übertragung, dass es zu einem medizinischen Notfall gekommen sei, man aber keine weiteren Informationen habe. Der 1. FC Köln selbst teilte mit, es gebe einen Notarzteinsatz.

Bundesliga-Fan des 1. FC Köln muss reanimiert werden

Laut „Express“ soll ein Fan des 1. FC Köln im Osten des Stadions reanimiert worden sein. Der Einsatz habe sich demnach bereits wenige Minuten vor Anpfiff ereignet. Kurz nach Spielbeginn dann sprach sich das dann auf den Rängen um. Beide Anhänger-Gruppen stellten den aktiven Support ein. Das Traumtor zum 1:0 von Ragnar Ache per Fallrückzieher (15.) wurde nur zaghaft bejubelt.

Kurz vor der Halbzeit dann gab es eine Durchsage im Stadion über den Zwischenfall. Konkrete Infos wurden nicht mitgeteilt. Dies tat der FC erst nach der Halbzeit: Der Anhänger wurde ins Krankenhaus gebracht. Über den genauen Zustand des Fans ist derzeit nichts bekannt, es gebe „keine gesicherten Informationen“, heißt es von Seiten des Vereins.

Fan befindet sich am Abend „in sehr kritischem Zustand“

Eine Stunde nach Spielschluss gab es ein Update aus Köln. Der Fan befinde sich in einem „sehr kritischen Zustand“, teilte der Klub mit. Demnach handle es sich um einen 90 Jahre alte Fan, der eine Treppe heruntergefallen sei. Zum Behandlungsverlauf im Krankenhaus gab es keine Angaben.

Das Spielgeschehen rückte da in den Hintergrund. Köln durfte sich am Ende über ein 2:2 (1:1) gegen die Hoffenheimer freuen – wobei die Freude an diesem Nachmittag überschattet wurde.