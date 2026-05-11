Köln-Boss dementiert Vertrags-Gespräche mit Ex-HSV-Trainer

Bei der Verabschiedung der scheidenden Profis Florian Kainz, Luca Kilian und Dominique Heintz klatschte René Wagner artig Beifall. Doch von ausgelassener Stimmung war der Interimstrainer des 1. FC Köln angesichts des neuerlichen Dämpfers weit entfernt.

„Keine Gedanken“ könne er sich über seine Zukunft machen, sagte der 37-Jährige nach dem 1:3 (1:2) gegen den 1. FC Heidenheim am DAZN-Mikrofon. Auf weitere Nachfragen hatte Ex-HSV-Co-Trainer Wagner keine Lust.

Statt eines gelungenen Saisonausklangs vor heimischer Kulisse und einer Empfehlung für eine Beförderung ließen Wagner und der FC viele Fragezeichen zurück. Noch vor dem Spiel war der Eindruck ein anderer gewesen. „Vielleicht“ gebe es morgen Gespräche über seine Zukunft, sagte Wagner am Sonntagnachmittag. Er gehe davon aus, dass man am Montag schon mehr wissen werde.

Bleibt Wagner? Köln-Boss Kessler will Saisonfinale abwarten

René Wagner weiß noch nicht, ob er auch in der kommenden Saison Trainer des 1. FC Kölns sein wird. IMAGO/dts Nachrichtenagentur René Wagner weiß noch nicht, ob er auch in der kommenden Saison Trainer des 1. FC Kölns sein wird.

Das dementierte Sport-Geschäftsführer Thomas Kessler im Anschluss. „Ich habe eben in meinen Terminplaner geguckt, ich habe morgen keinen Termin mit René“, sagte er: „Ich habe mich ja diese Woche sehr ausführlich zu dem Thema geäußert. Wir haben gesagt, wir wollen die Saison abschließen.“

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Mensch Udo: Kurz vor Lindenbergs 80. Geburtstag zelebrieren wir die Hamburger Legende

Kurz vor Lindenbergs 80. Geburtstag zelebrieren wir die Hamburger Legende Er lief ins Marathon-Ziel – dann blieb sein Herz stehen: Wie Hendrik Schmidt (34) gerettet wurde

Wie Hendrik Schmidt (34) gerettet wurde Hafensause: Die Highlights des Großevents

Die Highlights des Großevents Große Rätselbeilage: Knobelspaß für die ganze Woche

Knobelspaß für die ganze Woche 16 Seiten Sport: Die Ziele nach der HSV-Rettung & St. Paulis harmloser Angriff

Die Ziele nach der HSV-Rettung & St. Paulis harmloser Angriff 28 Seiten Plan 7: Wie „Deine Freunde“ alle begeistern & Ausgeh-Tipps für jeden Tag

Das verlief gegen Heidenheim äußerst holprig. Teile der Fans quittierten den überlegenen, aber zu ineffizienten und zu anfälligen Auftritt gar mit Pfiffen. Wagner, der Ende März die Nachfolge von Lukas Kwasniok angetreten hatte, holte bislang sechs Punkte aus sechs Spielen. Das Ergebnis? Der Klassenerhalt. Aber reicht das?

Das könnte Sie auch interessieren: Union-Trainerin Eta schreibt erneut Geschichte: „Darum geht es nicht“

Kessler wollte sich nicht festlegen und kündigte eine Analyse nach dem Saisonende an. Er verspüre „keinen Zeitdruck“, sagte der 40-Jährige: „Als Aufsteiger 1. FC Köln zwei Spieltage vor Schluss, die Klasse gehalten zu haben, war für uns sehr positiv. Aber das werden wir in Ruhe analysieren. Und dann kommt logischerweise ja die Trainerthematik auf den Tisch.“ (sid/vb)