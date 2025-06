Die in Brasilien von der Klub-WM ausgelöste Euphoriewelle will der heimische Verband CBF nutzen, um sich als Gastgeber einer möglichen zweiten Auflage des FIFA-Turniers in vier Jahren ins Spiel zu bringen. Der neue CBF-Präsident Samir Xaud erklärte gegenüber der Tageszeitung „O Globo“, dass er bei einem Treffen mit FIFA-Boss Gianni Infantino die Ausrichtung angeboten habe, und von jetzt an dafür arbeite, dass es auch klappt.

„Das wäre ein Traumtor“, sagte Xaud, der am 25. Mai nach der richterlichen Absetzung des gerade erst wiedergewählten Ednaldo Rodrigues das Präsidentschaftsamt beim Verband des fünfmaligen Weltmeisters übernommen hatte. Nach den prestigeträchtigen Siegen von Botafogo gegen Paris St. Germain (1:0) und CR Flamengo gegen den FC Chelsea (3:1) sind nicht nur am Zuckerhut in Rio de Janeiro, Heimatstadt der beiden Klubs, die TV-Quoten für das Turnier in den USA in die Höhe geschnellt.

Die Premiere der Klub-WM dient den USA vor allem als Testlauf für die WM im kommenden Jahr, bei der noch Mexiko und Kanada als Co-Gastgeber im Boot sind. Medienberichten zufolge erwägt die FIFA 2029 eine Erweiterung der Klub-WM auf 48 Teams – und eine erneute Ausrichtung in den USA. (sid/mp)