Trabzonspor will den Ex-Liverpool-Star zum Rekordverdiener machen und soll schon 100.000 Salah-Trikots produziert haben.

Mohamed Salah trug das Trikot des FC Liverpool neun Jahre. Jetzt ist er ablösefrei zu haben. IMAGO / Propaganda Photo

Der türkische Erstligist Trabzonspor steht vor der Verpflichtung von Stürmer-Star Mohamed Salah! Wie der Verein am Dienstagabend selbst bekannt gab, habe man Verhandlungen mit dem ägyptischen Starspieler aufgenommen.

Zuvor hatte Trabzonspor über die Sozialen Medien ein Video verbreitet, das eine Pyramide vor dem Stadion am Schwarzen Meer zeigt und dazu geschrieben: „Always believing“, „immer im Glauben“.

Wenig später legte der Verein mit einer „Ankündigung an die großen Trabzonspor-Anhänger“ nach. Demnach soll Salah bereits am Mittwochmittag in Istanbul am Flughafen eintreffen und noch am selben Abend in Trabzon ankommen.

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Salah, 34, ist seit Ende der abgelaufenen Saison vereinslos, nachdem er den FC Liverpool nach neun Jahren an der Anfield Road verlassen hatte. Anschließend hatte er noch mit Ägypten an der WM in den USA, Mexiko und Kanada teilgenommen und war erst im Achtelfinale denkbar knapp am späteren Finalisten Argentinien gescheitert.

Mohamed Salah soll Trabzonspor teuerster Spieler werden

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Laut Medienberichten soll der Ägypter bei seinem neuen Verein für zwei Jahre unterschreiben und satte 17 Millionen Euro netto im Jahr kassieren! Damit würde er mehr verdienen als jeder Spieler in der bisherigen Vereinsgeschichte. Beim Tabellendritten der abgelaufenen Saison soll schon ein regelrechter Hype um den kommenden Star entstanden sein. Wie Medien berichten, soll Salahs neuer Arbeitgeber bereits 100.000 Trikots mit seinem Namen und der Nummer 11 produziert haben.

Die Nummer zehn, die Salah bisher getragen hat, ist beim Süper-Lig-Verein bereits an den albanischen Spieler Ernest Muci vergeben. (sid/mkw)