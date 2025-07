Klopp zum Tod seines Ex-Spielers Diogo Jota: „Es bricht mir das Herz“

Jürgen Klopp hat mit emotionalen Worten auf den Tod seines ehemaligen Spielers Diogo Jota reagiert.

„Das ist ein Moment, in dem ich mit mir kämpfe! Es muss einen größeren Zweck geben! Aber ich kann ihn nicht sehen!“, schrieb der ehemalige Trainer des FC Liverpool am Donnerstag bei Instagram, dazu postete er einige gemeinsame Bilder mit dem Portugiesen: „Es bricht mir das Herz, vom Tod von Diogo und seinem Bruder André zu hören.“

Klopp hatte Diogo Jota nach Liverpool geholt

Jota sei „nicht nur ein fantastischer Spieler, sondern auch ein großartiger Freund, ein liebevoller und fürsorglicher Ehemann und Vater“ gewesen, schrieb Klopp, der den Stürmer 2020 nach Liverpool geholt und mit ihm 2022 den FA-Cup-Titel gefeiert hatte: „Wir werden euch so sehr vermissen.“

Jota (28) war in der Nacht zu Donnerstag bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen, auch sein jüngerer Bruder André Silva (25), Profifußballer beim FC Penafiel, starb bei der Tragödie. Jota hinterlässt seine Ehefrau Rute Cardoso, die er erst vor anderthalb Wochen geheiratet hatte, und drei Kinder. „All meine Gebete, Gedanken und Kraft an Rute, die Kinder, die Familie, die Freunde und alle, die sie liebten!“, schrieb Klopp weiter: „Ruhe in Frieden.“

Die Trauer in der gesamten Fußball-Welt ist groß. Bei der Frauen-EM in der Schweiz wird in Gedenken Jota und seinen Bruder Schweigeminuten geben. Wie die UEFA mitteilte, wird bei allen Spielen am Donnerstag und den Partien am Freitag ein Moment der Stille eingelegt. Damit wird den Verstorbenen auch vor dem Auftaktspiel der DFB-Frauen am Freitag (21 Uhr/ARD und DAZN) in St. Gallen gegen Polen gedacht.

Für Diogo Jota: Schweigeminute bei der Frauen-EM

Die Brüder waren Medienberichten aus Spanien und Portugal zufolge am frühen Morgen auf der Autobahn 52 in Höhe der Gemeinde Cernadilla verunglückt. Laut der britischen BBC verunglückten die beiden in einem Sportwagen bei einem Überholmanöver. Das Auto soll demzufolge von der Straße abgekommen und in Flammen aufgegangen sein. Die Rettungskräfte hätten am Unfallort nur noch den Tod der beiden jungen Männer bestätigen können. (dpa/sid/Hen)