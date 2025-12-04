„Transfer-Triple“: Hummels mit Klopp und Müller bei der WM dabei

Mats Hummels und Jürgen Klopp arbeiten bei der WM wieder zusammen. Wenige Wochen nach seinem ehemaligen Trainer einigte sich auch Hummels mit der Telekom auf einen Vertrag als TV-Experte. Der frühere Profi trifft während des Turniers in Nordamerika auch auf seinen ehemaligen Mitspieler Thomas Müller, der im Sommer sein Debüt als Experte im Fernsehen gibt.

Hummels hat bereits erste Erfahrungen in dieser Rolle gesammelt. Nur wenige Tage nach dem Ende seiner Karriere als Fußballprofi hatte sich der Weltmeister von 2014 mit dem Internet-Sender Amazon Prime Video auf eine Zusammenarbeit bei den Übertragungen der Champions League geeinigt. Am Freitag wird er bei der von MagentaTV kostenlos übertragenen WM-Gruppen-Auslosung (17.45 Uhr) erstmals für die Telekom im Einsatz sein.

Butzen: „Mit unserem Expertenteam setzen wir neue Maßstäbe“

Hummels wurde mit dem FC Bayern an der Seite von Müller und mit Borussia Dortmund unter dem Trainer Klopp insgesamt fünfmal deutscher Meister und dreimal DFB-Pokalsieger. Ihren größten Erfolg im DFB-Team feierten die langjährigen Nationalspieler 2014 mit dem Gewinn des Weltmeistertitels in Brasilien.

„Mit unserem Expertenteam zur WM 26 setzen wir neue Maßstäbe“, sagte Telekom-TV-Chef Arnim Butzen. „Mit Müller, Klopp und Hummels haben wir echte Fußball-Typen für uns gewinnen können, die deutlich ihre Meinung äußern und den Fans auf unterhaltsame Art das Turnier näherbringen werden.“ Hummels kommentierte: „Ich glaube, mit der ganzen Crew, die wir jetzt dabeihaben – in New York, aber auch in den Stadien vor Ort zu sein – das wird richtig cool.“

60 WM-Spiele im Free-TV, 44 exklusiv bei MagentaTV

Die Telekom überträgt über MagentaTV alle 104 Partien der WM im kommenden Jahr und hatte nach dem Kauf der Rechte ein hochkarätiges Team angekündigt. Die „Nationalmannschaft der Experten“, wie die Telekom es nennt, nimmt mit dem „Transfer-Triple“ Müller, Klopp und Hummels Form an.

60 Spiele laufen im Free-TV bei ARD und ZDF. 44 Spiele des XXL-Turniers zeigt nur der kostenpflichtige Online-Sender der Telekom exklusiv für seine Kunden, darunter zwei Viertel- und drei Achtelfinalspiele. Welche Experten bei welchen Partien zum Einsatz kommen, will MagentaTV nach der Auslosung der Gruppen am Freitag und der anschließenden Verteilung der Spiele festlegen. (dpa/jh)