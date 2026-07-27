Seinen ersten Auftritt seit seiner Verpflichtung als Bundestrainer sagte Jürgen Klopp ab. Der 59-Jährige sollte beim Internationalen Trainerkongress eigentlich den Eröffnungsvortrag halten.

Jürgen Klopp hat sich für die Absage seines ersten öffentlichen Auftritts nach seiner Verpflichtung als neuer Bundestrainer beim Internationalen Trainerkongress in Mainz entschuldigt.

„Ich möchte nicht gleich zu Beginn nochmal Schlagzeilen liefern, ohne jemals mit der Mannschaft gespielt zu haben. Deshalb dachte ich, es macht Sinn, dass ich nicht darüber spreche, worüber ich sprechen wollte“, sagte Klopp in einer Videobotschaft.

Klopp-Absage für Trainerkongress

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Der 59-Jährige sollte bei dem dreitägigen Kongress ursprünglich den Eröffnungsvortrag halten. „Das Thema wäre gewesen: Trainer werden ist nicht schwer, Trainer sein umso mehr“, berichtete Klopp in seinem Video-Statement.

„Da hätte ich erzählt aus meiner Karriere, wie ich es geschafft habe - ohne ganz genau zu wissen, wie es funktioniert hat - solange bei den jeweiligen Vereinen gewesen zu sein“, sagte der Bundestrainer und fügte hinzu: „Wenn ich mir vorstelle, ich hätte darüber erzählt, dann könnte mir das durchaus in den nächsten Tagen und Wochen um die Ohren fliegen. Weil, jetzt bin ich Trainer geworden. Das war schon schwer genug. Aber jetzt muss ich auch zeigen, dass ich es auch bleiben kann. Darauf möchte ich mich konzentrieren.“ (dpa/mkw)