Klartext von Uli Stein: Löw hat einen dicken Fehler gemacht

Frankfurt -

Uli Stein (65) ist mit 645 Begegnungen in den zwei obersten deutschen Ligen der Spieler mit den meisten Einsätzen im deutschen Profifußball. Für die Nationalmannschaft stand der Ausnahme-Keeper nur sechsmal im Tor. Stein ist keiner, der mit seiner Meinung hinter dem Berg hält. Entsprechend klar waren auch seine Aussagen in der Volkswagen Media Lounge. Stein über…

…Deutschlands EM-Chancen: Die Mannschaft gehört für mich zum Favoritenkreis. Die Spanier sind nicht mehr so stark, die Franzosen auch nicht. Nur die englische Liga hat Vorsprung. Wenn man von der Bundesliga zur Premier League umschaltet, wirkt das eine wie Zeitlupe, dass andere wie Original-Fußball.

…die aktuelle Mannschaft: Sie ist gieriger. Viele von ihnen haben noch nichts erreicht. Die wollen einen Titel mit der Nationalmannschaft holen. Das unterscheidet sie vom Team 2018. Da konnten einige nicht mehr die letzten 10, 15 Prozent aus sich rausholen, weil sie schon satt waren.

…Joachim Löw: Wenn wir ein tolles Turnier spielen und unglücklich ausscheiden, muss man ihn nicht hinterfragen.

Uli Stein machte 645 Bundesliga-Spiele. dpa Foto:

…Mats Hummels: Ich fand’ das Aussortieren zu endgültig. Sollte im Sommer in der Innenverteidigung Not herrschen, kann Jogi ihn nicht mehr zurückholen. Hummels kann von hinten ein Spiel öffnen, Dinge spielerisch lösen und ist auch noch torgefährlich. Da haben wir keinen anderen Verteidiger von dieser Qualität. Ihn aufs Abstellgleis zu schieben, das war mir zu früh. Bei Boateng und Müller hatte ich Verständnis, bei Hummels weniger.

…das Torwart-Duell: Marc-André ter Stegen hat einen Fehler gemacht: Er hätte vor der WM 2018, als er in Top-Form war und Manuel Neuer verletzt war, Ansprüche anmelden sollen. Ich hätte bei der WM ter Stegen ins Tor gestellt, weil er zu der Zeit der beste Keeper war. Stattdessen hat er sich geäußert, als Neuer wieder auf dem Weg zurück zu alter Form war. Solange Neuer in dieser Form ist, ist er der beste Torwart Deutschlands.

…die kommenden Turniere: Für Spieler und Zuschauer wird das eine Strapaze mit der Rumreiserei, den Flügen und ständigen Hotelwechseln. Aber heute ist nun mal alles Kommerz. Vermarktung und Geld stehen im Vordergrund. Die WM in Katar ist das Paradebeispiel dafür, dass es nicht mehr um den Sport geht. Das wird zum Bumerang.

…die Bundesliga: Gladbach steht derzeit zu Recht da oben. Sie spielen einen tollen Offensiv-Fußball. Wenn die Jungs den Ball haben, wollen sie Tore machen. Aber ich glaube, am Ende werden wieder die Bayern Meister. Sie haben den besten Kader. Man hat gesehen, dass die Spieler in den letzten Wochen nicht mehr für Niko Kovac gespielt haben. Kaum ist er weg, leben sie wieder auf.

...über die Trainer-Entscheidung: „Ich hatte mit anderen Entscheidungen beim Trainer-Karussell gerechnet. Jens Keller zum FC, Markus Gisdol nach Mainz und Achim Beierlorzer nach Nürnberg - das hätte in meinen Augen am besten gepasst. Ich bin mir nicht sicher, ob Gisdol zum FC passt, das kann ich mir nicht vorstellen. Ob er mit seiner Art und seiner Philosophie die Mannschaft so erreicht, dass sie ihr Ziel den Klassenerhalt erreicht, daran habe ich große Zweifel. Es wird schwer für ihn.“