Klarheit nach dem Tränen-Triumph: Ronaldo verrät, wo er nächste Saison spielt

Superstar Cristiano Ronaldo wird auch in der kommenden Saison für den saudischen Erstligisten Al-Nassr spielen. „Meine Zukunft? Da wird sich nichts ändern“, sagte der 40-Jährige nach dem Gewinn der Nations League mit der portugiesischen Nationalmannschaft in München. Auf die Rückfrage „Al Nassr“ antwortete Ronaldo laut dem Fachblatt „A Bola“ in der Mixed Zone mit „Sim“, also „Ja“.

Zuletzt hatten sich Spekulationen um einen Ronaldo-Wechsel zu einem Verein gehäuft, der an der Klub-WM teilnimmt. FIFA-Präsident Gianni Infantino hatte entsprechende Gespräche bestätigt. Dafür hätte CR7 aber das extra für die Klub-WM (14. Juni bis 13. Juli) geschaffene Transferfenster des Weltverbands FIFA nutzen müssen, das am Montag wieder schließt.

Ronaldo hatte die Spekulationen selbst angeheizt

Nach dem Saisonende in Saudi-Arabien hatte Ronaldo, der nach dem Nations-League-Triumph Tränen verdrückte, die Spekulationen um einen Abschied noch selbst angeheizt. „Dieses Kapitel ist vorbei. Die Geschichte? Wird noch fortgeschrieben“, schrieb er in den Sozialen Medien, und neben ein Foto seiner selbst im Al-Nassr-Trikot setzte er die Versicherung, „für alles dankbar“ zu sein.

Was genau er damit meinte, ließ er offen – bis Sonntagnacht.(sid/abl)