Ein früherer Frankreich-Star findet klare Worte zur Ballon d'Or-Bettelei von Real-Star Mbappé. Was den Weltmeister am Kapitän der Franzosen stört.

WM-Torschützenkönig Kylian Mbappé macht sich Hoffnungen auf den erstmaligen Gewinn des Ballon d'Or.

„Ich habe diesen Sommer bei dem prestigeträchtigsten Wettbewerb Geschichte geschrieben, aber es liegt noch ein langer Weg vor mir“, sagte der französische Superstar von Real Madrid vor dem Start in die Champions League gegen Italiens Meister Inter Mailand am Dienstag (21 Uhr/DAZN). 2026 könnte ein „gutes Jahr“ für die Auszeichnung zum Weltfußballer sein, so Mbappé.

Kylian Mbapppé will den Ballon d'Or

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Ich finde es kindisch und erbärmlich, öffentlich um eine solche individuelle Auszeichnung zu bitten. Christophe Dugarry

Die Aussagen des 27 Jahre alten Angreifers waren dem französischen Ex-Weltmeister Christophe Dugarry (54) ein Dorn im Auge. Er reagiert auf die Mbappé-Äußerungen und zieht öffentlich über ihn her. „Ich finde es kindisch und erbärmlich, öffentlich um eine solche individuelle Auszeichnung zu bitten. Das zeugt nicht von Größe, vor allem nicht als Kapitän der Nationalmannschaft.“, sagte im RMC-Podcast „Rothen s'enflamme“.

Mbapppé wurde bei der WM-Torschützenkönig

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Niemand hat eine so herausragende Leistung gezeigt, dass man sagen könnte, sein Sieg wäre offensichtlich und sicher. Christophe Dugarry

Mbappé zählt seit Jahren zu den Kandidaten für den Ballon d'Or, im Vorjahr landete er beim Sieg seines französischen Teamkollegen Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) auf dem siebten Platz.

Mit Frankreich schied Mbappé in diesem Sommer im WM-Halbfinale gegen den späteren Weltmeister Spanien (0:2) aus, mit zehn Treffern krönte er sich in den USA, Mexiko und Kanada aber zum Torschützenkönig. In seiner zweiten Saison bei Real blieben die Königlichen erneut ohne Titel.

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Der Torschützenkönig der diesjährigen WM, Kylian Mbappé, malt sich seine Chancen auf den Ballon d'Or aus. IMAGO / ZUMA Press Wire

Kylian Mbappé: „Ich selbst halte mich immer für den besten Spieler der Welt, aber jeder hat seine Meinung. Es ist keine Debatte, bei der alle das denken müssen, was ich denke. Ich glaube, dieses Jahr kann ein gutes für mich sein, um den Ballon d'Or zu gewinnen.“

„Bester Klub der Welt“ - Real Madrid als Auszeichnungsgrund?

Ich selbst halte mich immer für den besten Spieler der Welt, aber jeder hat seine Meinung. Kylian Mbappé

Neben dieser Selbsteinschätzung sei der Stürmer sich auch sicher, dass sein Team ein Argument für die Auszeichnung sei: „Wenn du beim besten Klub der Welt spielst, ist es normal, dass die Leute dich mit solchen Auszeichnungen in Verbindung bringen.

Christophe Dugarry wurde 1998 Weltmeister mit der französischen Nationalmannschaft. IMAGO / WEREK

Für Dugarry, Weltmeister von 1998, gab es in dieser Saison hingegen keinen Spieler, der wirklich in der Masse aufgefallen ist. „Kein Spieler hat alles gewonnen, weder auf Mannschaftsebene noch auf individueller Ebene. Niemand hat eine so herausragende Leistung gezeigt, dass man sagen könnte, sein Sieg wäre offensichtlich und sicher.“

Die Journalisten stimmen ab, und sie werden entscheiden. Kylian Mbappé

Real-Star Mbappé weiß derweil: „Die Journalisten stimmen ab, und sie werden entscheiden“. Der Ballon d'Or wird von der französischen Fachzeitschrift „France Football“ verliehen. Lionel Messi ist mit acht Auszeichnungen Rekordgewinner des Ballon d'Or. (mit Material des sid)