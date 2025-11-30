Kiel in der Krise: Holstein-Fans gehen auf die Barrikaden

Nur noch zwei Punkte zur Abstiegszone: Holstein Kiel ist im unteren Bereich der Tabelle angekommen. Nach dem 0:1 gegen Hertha sind die Fans sauer.

Die Spieler von Holstein Kiel haben nach der insgesamt siebten Saisonpleite in der 2. Bundesliga die Unzufriedenheit der Fans zu spüren bekommen. Der norddeutsche Klub ist nach dem 0:1 (0:0) gegen Hertha BSC nur noch zwei Punkte vom Abstiegsrelegationsrang entfernt. Vor der Kurve gab es nach der Partie am Samstag einen Rüffel der Anhänger.

Spieler äußern Verständnis für die Wut der Holstein-Fans

„Ich verstehe die Fans, sie waren wütend und wir sollten das auch sein. Das war nicht gut genug“, sagte der schwedische Kapitän Alexander Bernhardsson. „Wir müssen eine Stufe drauflegen. Es war besser als gegen Kaiserslautern, aber es war noch nicht ausreichend“, fügte er hinzu, nachdem der Klub in der Vorwoche 1:4 in Kaiserslautern verloren hatte.

„Dass die Fans unzufrieden sind, kann ich total verstehen. Diese Punkteausbeute ist auch nicht unser Anspruch“, sagte Abwehrspieler Marco Komenda. „Ich kann nur sagen, dass die Mannschaft alles dafür tut, Spiele zu gewinnen – auch wenn es aktuell nicht reicht.“ Es gehe nun darum, „irgendwie wieder Spiele für uns zu entscheiden, ganz egal wie“.

Gegen den Klub aus der Hauptstadt kassierten die Kieler erst spät in der Partie (75. Minute) den Gegentreffer. Ein Unentschieden in der größtenteils ausgeglichenen Partie wäre durchaus verdient gewesen. Allerdings fehlte den Gastgebern gegen die jetzt seit fünf Ligapartien infolge siegreichen Gäste die nötige Klarheit bei den Torabschlüssen. (dpa/mp)