Keiner kennt ihn: Dieser Deutsche ist in den USA ein Star – und nun im Fokus des DFB

Hauptrundensieger in der Major League Soccer (MLS) mit Philadelphia Union. Einer der besten Verteidiger der Liga, dazu noch auf einer Problemposition der deutschen Nationalmannschaft. Ist „Auswanderer“ Kai Wagner einer für Julian Nagelsmann?

„Natürlich ist das eine riesige Ehre, überhaupt in Verbindung mit der Nationalmannschaft gebracht zu werden“, sagte Wagner der „Bild am Sonntag“: „Die Frage kam zuletzt auch öfter mal in den USA auf, weil es auf meiner Position ja durchaus Bedarf gibt.“ Er selbst sehe das „aber realistisch: Ich weiß, wo ich herkomme, aber ich weiß auch, was ich gerade leiste. Deswegen gebe ich hier weiter Vollgas – und alles andere kommt dann sowieso so, wie es kommen soll.“

Kai Wagner wurde vom Drittliga-Kicker zum MLS-Star

Der 28-Jährige spielt seit 2019 in der MLS für Philadelphia, in Deutschland lief er „nur“ für den SSV Ulm, die zweite Mannschaft des FC Schalke 04 und die Würzburger Kickers auf. Über die 3. Liga kam er nicht hinaus.

In den USA hat Wagner seine „zweite Heimat gefunden. Man merkt einfach, dass die Leute in der Liga und im Verein das sehr zu schätzen wissen, wenn man schon so lange erfolgreich dabei ist. Dann hat man natürlich einen gewissen Stellenwert – bei den Fans, aber auch bei den Besitzern. Und wir als Familie fühlen uns in Philadelphia super wohl“, sagte Wagner.

In dieser Saison hat der in Ulm ausgebildete Linksfuß in 31 Spielen bereits elf Treffer vorbereitet und zwei selbst erzielt. Am Samstag gewann er mit Philadelphia gegen den New York City FC 1:0 (1:0), dadurch sicherte sich die Mannschaft den Titel als bestes Team der Hauptrunde (Supporters Shield) – noch vor Inter Miami mit Superstar Lionel Messi oder Thomas Müllers Vancouver Whitecaps. (sid/pmk)